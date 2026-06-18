"오늘은 최형우의 날"…3타점 3안타에 결승 희생플라이 "팀 승리 이끌었다"[승장 코멘트]

사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 최형우의 끝내기 희생 플라이로 삼성 라이온즈가 키움 히어로즈와의 주중 3연전을 스윕하며 5연승 질주했다.

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삼성은 18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 키움과의 경기에서 4대3으로 승리했다.

이날 삼성 선발 잭 오러클린은 4⅓이닝 3안타(1홈런) 4볼넷 1사구 4탈삼진 3실점(2자책)으로 부진했다. 하지만 이후 등판한 미야지 유라, 김태훈, 이재희, 최지광이 뒷문을 걸어잠그며 더이상의 실점을 하지 않았다.

경기 후 박진만 감독은 "선발 오러클린이 다소 흔들리며 5회 2점 차 리드를 내주면서 어려운 경기를 했지만, 이후 불펜 투수들이 제 역할을 다하며 상대 타선을 잘 막아줬다"며 "특히 8회초 만루 위기 상황에서 최지광 선수가 실점 없이 막아냈고, 9회초까지 안정적인 투구를 보여주며 승리할 수 있는 분위기를 만들었다"고 칭찬했다.

사진제공=삼성 라이온즈

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타선에서는 이날 3타점 3안타를 때린 최형우가 9회말 끝내기 희생플라이까지 쳐내며 팀의 5연승을 이끌었다. 박 감독은 "7회말 최형우 선수가 2타점 적시타로 동점을 만들었고, 9회말에는 결승 희생플라이를 기록하며 팀 승리를 이끌었다. 오늘은 한마디로 최형우 선수의 날이었다"고 치켜세웠다.

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덧붙여 "3연전 내내 열렬히 응원해 주신 팬 여러분께 감사드린다. 대전에서 열리는 한화와의 경기에서도 연승을 이어갈 수 있도록 잘 준비하겠다"고 팬들에게 감사 인사를 했다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com