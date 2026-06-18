양현종 190승! "8회초 무사 1루, 과감한 피치드아웃 빛났다" → 이틀 연속 극적인 승리! 꽃감독도 활짝 웃었다 [광주승장]

25일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 롯데와 KIA의 경기. KIA가 4대3으로 승리했다. KBO 역대 최초 개인 통산 2200 탈삼진과 승리투수가 된 양현종이 축하 물세례를 받고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.25/

사진제공=KIA 타이거즈

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] KIA 타이거즈가 이틀 연속 극적인 승리로 4위 자리를 지켜냈다.

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KIA는 18일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 LG 트윈스전에서 4대2로 승리하며 2연승과 더불어 시리즈 위닝을 달성했다. 전날 5대4 승리에 이어 이틀 연속 경기 막판까지 치열했던 승리였다.

이날 KIA는 김호령(중견수) 박재현(좌익수) 김도영(3루) 나성범(우익수) 카스트로(지명타자) 한준수(포수) 윤도현(1루) 김규성(2루) 박민(유격수) 라인업으로 경기에 임했다. 선발은 양현종.

LG는 홍창기(우익수) 박해민(중견수) 오스틴(1루) 문보경(지명타자) 오지환(유격수) 송찬의(좌익수) 박동원(포수) 구본혁(3루) 신민재(2루)로 맞섰다. 선발은 톨허스트.

25일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 롯데와 KIA의 경기. KIA 선발투수 양현종이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.25/

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선발 양현종의 역투가 돋보였다. 1회초 난조를 보이며 무사 만루 위기에 직면했지만, 실점은 3루 견제 실책으로 인한 1점 뿐이었다. 기어코 LG의 후속타를 끊어낸 피칭이 초반 분위기를 바꿨다.

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5회까지 2실점으로 잘 막아내자 KIA의 반격이 시작됐다. 5회말 김호령이 '또' 2타점 동점 적시타를 때렸고, 뒤이어 김도영의 내야땅볼로 결승점을 뽑았다. 8회에는 박민이 적시타를 치며 쐐기 1점을 추가했다.

양현종은 4경기에 걸친 아홉수를 이겨내고 통산 190승을 달성, 역대 최다승(송진우 210승)을 향한 행보를 이어갔다. 전날에 이어 총출동한 필승조 라인이 힘겨운 승리를 지켜냈다. 덕분에 1경기차 4위 사수에도 성공했다.

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특히 외국인 타자 카스트로가 53일만의 복귀전임에도 안타 2개에 상대 실책까지 더해 3번의 출루에 성공하며 이범호 감독의 기대대로 타선에 활력을 불어넣었다. 경기전 그가 호언장담한대로 카스트로와의 소통 케미가 살아난 박재현도 3안타를 몰아치며 팀 승리를 이끌었다.

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경기 후 이범호 감독은 "경기에 출전한 모든 선수들이 각자의 역할을 잘 해줬다"며 뜨겁게 찬사를 보냈다.

"양현종이 위기 상황에서 집중력을 발휘하며 5이닝을 책임졌다. 덕분에 190승을 달성했다. 진심으로 축하한다. 1점차 리드 상황에서 불펜진이 실점없이 든든하게 리드를 잘 지켜줬다. 성영탁은 내 기대대로 경기를 잘 마무리해줬다. 테이블세터로 나선 김호령과 박재현이 찬스를 만들고, 해결까지 해냈다. 하위타순에선 박민이 작전 수행능력과 함께 달아나는 타점까지 올려줬다."

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특히 고비마다 작전 성공이 빛났다. 5회말에는 박민이 치고 달리기 사인을 완벽하게 수행해냈다. 톨허스트를 상대로 연속 안타를 만들기 어렵다고 본 사령탑의 작전이 정확히 들어맞았다.

또 8회초 무사 1루에선 이해창 배터리코치가 과감한 피치드아웃 지시를 통해 1루주자 오지환을 잡아냈다. 사실상 LG의 추격의지를 꺾은 한방이었다. 이날 경기에는 1만 7477명의 관중들이 찾아와 대투수의 이정표와 장단 11안타를 몰아친 타선의 부활을 지켜봤다.

"1위 팀을 상대로 거둔 위닝시리즈라서 더욱 의미가 크다. 선수들 모두 수고 많았고, 응원해주신 팬분들께도 감사드린다."

광주=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com