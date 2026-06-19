"그래, 바로 이 모습이야" 마성의 포크볼이 146km 이걸 어떻게 쳐...5연승 삼성, 일등공신은 최형우, 이등공신은 이 선수

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 짜릿한 이틀 연속 끝내기 승리로 파죽의 5연승을 질주했다.

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삼성은 18일 대구 키움전에서 9회말 최형우의 끝내기 희생플라이로 4대3 짜릿한 역전승을 거두며 주중 3연전 스윕과 함께 5연승을 달렸다.

동점 적시타와 끝내기 희생플라이까지 4타수3안타 3타점을 기록한 최형우가 일등공신이었다면, 경기 중반 불 붙었던 키움 타선을 마성의 포크볼로 잠재운 미야지 유라는 숨은 이등공신이었다.

1-1로 팽팽하던 경기. 5회초 선발 오러클린이 흔들렸다. 2실점 하고 1사 2,3루를 남긴 채 강판됐다.

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1-3으로 뒤진 1사 2, 3루. 미야지는 절체절명의 위기 상황에 마운드에 올랐다.

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추가실점을 피하기 힘든 상황. 경기 흐름이 완전히 키움 쪽으로 넘어갈 수 있는 압박감 있는 상황이었다.

하지만 미야지의 포크볼이 마법을 부렸다.

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첫 타자 어준서를 연속 포크볼 단 3구 만에 헛스윙 삼진. 선제 홈런의 주인공 여동욱에게 신중한 승부 끝 볼넷으로 2사 만루. 하지만 장타력 있는 후속 타자 김웅빈에게 날카로운 포크볼로 다시 한 번 헛스윙 삼진을 솎아냈다.

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결정적인 삼진을 통한 환상적인 위기 탈출. 미야지에게 삼성이 기대하던 바로 그 모습이었다. 경기 후반 추격할 수 있었던 완벽한 발판을 마련해준 순간이었다.

이전 경기들에서 필승조 소모가 컸던 삼성. 5회에 에너지를 쏟아부었지만 미야지는 6회초에도 마운드에 올랐다.

미야지는 선두타자 임지열에게 스트레이트 볼넷을 내줬지만, 흔들리지 않고 권혁빈을 포크볼로 2루수 뜬공으로 처리했다. 이어 키움의 톱타자 원성준을 143㎞ 고속 포크볼로 3구 삼진을 솎아냈다. 히우라 타석 때 1루 주자 임지열의 도루를 포수 김도환의 정확한 송구로 저지하며 이닝을 매듭지었다. 1⅔이닝 무안타 볼넷 2개 3탈삼진 무실점 호투.

이날 미야지 투구의 백미는 단연 '알고도 못 치는' 마구성 고속 포크볼이었다.

위기 상황마다 삼진을 잡아낸 그의 위닝샷은 모두 최고 146㎞의 포크볼이었다. 투수들의 직구 구속과 맞먹는 고속 포크볼은 패스트볼과 똑같은 궤적으로 날아오다 타자 바로 앞에서 날카롭게 꺾이며 키움 타자들의 헛스윙을 유도했다. 여기에 최고 153㎞에 달하는 강력한 패스트볼까지 곁들이며 키움 타선을 압도했다.

이날 미야지는 총 25개의 공을 던지며 스트라이크 15개를 꽂아 넣었다. 고질이던 제구력을 개선해 나가고 있음을 증명한 경기.

꾸준함을 유지한다면 삼성은 삼진이 필요한 큰 위기 상황마다 미야지를 투입할 수 있다.

들쑥날쑥 불안한 제구로 '계륵' 같던 존재였던 미야지가 삼성 불펜의 필살기로 거듭날 수 있을까. 대망의 우승을 향한 여정에 중요한 키를 쥐고 있는 선수다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈