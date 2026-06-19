"용납이 안 되더라" 손등 맞고 홈런이라니, '46억원 대체자' 근성 이정도다

사진제공=NC 다이노스

Advertisement

Advertisement

[창원=스포츠조선 이종서 기자] 이정도면 FA 공백을 채웠다고 할 수 있지 않을까.

Advertisement

천재환(31)은 지난 18일 창원 NC파크에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에서 2번타자 겸 중견수로 선발 출전해 4타수 2안타(1홈런) 3타점을 기록했다.

필요한 순간 한 방을 때려냈다. 첫 타석에서는 3루수 땅볼로 물러났던 천재환은 2회말 2사 1루에서 좌익수 방면으로 큰 타구를 날렸지만, 담장 앞에서 잡혔다. 조금만 더 힘이 실렸다면 홈런이 됐을 타구. 아쉬움은 길지 않았다.

3-0으로 앞선 5회말 1사 1루에서 타석에선 천재환이 윌켈 에르난데스의 슬라이더를 받아쳐 홈런을 만들었다. 1B에서 2구 째 슬라이더가 한가운데 몰리자 놓치지 않았다. 직전 타석과 비슷한 코스. 이번에는 폴을 맞히면서 홈런이 됐다.

Advertisement

쐐기타까지 담당했다. NC는 7회말 1사에서 오태양의 볼넷과 김주원의 안타로 1,3루 찬스를 잡았다. NC는 이중도루를 노렸지만, 3루주자 오태양이 득점에 실패했다.

Advertisement

찬물이 끼얹어진 상황. 천재환은 한화 장유호의 3구째 바깥쪽 슬라이더를 공략해 안타를 만들었다. 2루주자 김주원이 홈으로 들어오면서 점수는 6-0으로 벌어졌다.

NC는 커티스 테일러(6이닝 무실점)-송명기(1이닝 무실점)-김태훈(1이닝 무실점)-원종해(1이닝 무실점)가 차례로 올라와 무실점으로 막으면서 승리를 지켰다.

Advertisement

경기를 마친 뒤 천재환은 "오늘 경기 팀이 연승을 이어가는데 기여할 수 있어서 기쁘다"고 소감을 전했다.

Advertisement

천재환은 전날 8회 타석에서 손등 부분에 공을 맞았다. 몸쪽 공에 방망이를 내다가 공이 손등을 강타했다. 타격 과정이라고 판단돼 사구 판정이 내려지지 않았지만, 천재환은 추가로 타석을 소화하지 못하고 도태훈과 대타 교체됐다.

사진제공=NC 다이노스

2회말 한 끗 차로 홈런이 나오지 않았던 것도 이 여파였다. 천재환은 "공에 맞아서 강한 스윙을 못했다. 스스로 용납이 안 돼서 세 번째 타석에는 조금 더 강하게 치자는 생각을 했다. 손을 의식하지 말자고 생각했는데 좋은 결과로 이어진 거 같다"고 했다.

5월초 자신이 친 타구에 발을 맞아 엔트리에서 제외됐던 천재환은 지난 10일 복귀했다. 복귀 후 타율은 5할2푼6리나 된다.

올 시즌을 앞두고 최원준이 KT 위즈와 4년 총액 46억원에 계약하면서 NC는 중견수 찾는 게 과제가 됐다. 천재환의 활약은 NC가 기다렸던 모습이다. 천재환은 "C팀(퓨처스)에 있는 동안 꾸준히 출전 기회를 부여받으며 스스로 빌드업을 할 수 있었던 것 같고, 그 부분에 최근 좋은 모습을 보이는데 도움이 되는 것 같다"고 밝혔다.

천재환은 "언제나 좋은 결과를 얻을 수는 없겠지만, 최선을 다하는 모습을 팬 여러분께 보여드리겠다"고 각오를 다졌다.

창원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com