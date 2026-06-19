박찬호 적시타 치고 사인 미스? → 김원형 감독 고백 "포커페이스 했는데 들통이.." [잠실 현장]

18일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 경기. 7회말 무사 2루 역전 적시타를 친 두산 박찬호. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.18/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] "포커페이스 한다고 했는데 들통이 났네요."

Advertisement

김원형 두산 베어스 감독이 박찬호 주루사 때 순간적으로 표정 관리에 실패했다고 털어놨다.

김 감독은 19일 잠실 LG전을 앞두고 전날 경기를 돌아봤다.

두산은 18일 잠실 KT전 접전 끝에 2대1로 승리했다. 1-1로 맞선 7회말 무사 2루서 역전 결승 적시타를 폭발했다.

Advertisement

홈 승부를 틈타 박찬호는 2루까지 갔다. 무사 2루 찬스가 이어졌다.

Advertisement

그런데 박찬호가 2루와 3루 사이에서 횡사했다. 조수행이 번트 자세를 취하다가 공격 전환했는데 공이 바깥쪽으로 크게 빠졌다. 그런데 박찬호가 3루 방향으로 한참을 나와 있었다. 두산은 바로 3루에 송구 후 박찬호를 런다운으로 몰아 태그 아웃시켰다.

박찬호가 보내기번트 작전으로 착각하고 스타트를 공격적으로 끊은 것으로 보인다.

Advertisement

직후 김 감독이 황당한 표정을 짓는 모습이 중계 화면에 잡혔다.

Advertisement

두산은 추가 득점 찬스를 놓쳤지만 1점 리드를 잘 지켜서 결국 이겼다.

김 감독은 "사실 조금 황당했다. 왜 이러지 싶다가 아 사인 미스구나 싶었다. 그래서 바로 포커페이스를 하려고 했는데 벌써 들통이 났다"며 웃었다.

박찬호의 미스였다. 김 감독은 "박찬호 선수가 끝나자마자 죄송하다고 했다. 뒤에 나온 투수들이 잘 막아줬다. 큰 경기에서는 일어나면 안 된다"며 더는 문제삼지 않았다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com