'이틀동안 5안타 3타점 폭발'…한동희, 상대 투수 분석이 주효→"좋은 감 유지하려고 노력했다"

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 4회초 1사 2루 전민재의 안타 때 득점한 한동희가 환영받고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 롯데 자이언츠 한동희가 2안타 1타점 1득점으로 팀 5연승이 기여했다.

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롯데는 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에서 6대3으로 승리했다.

1회부터 한동희는 중전 적시타를 터뜨리며 1타점을 기록했다.

4회에는 '빅이닝'의 포문을 열었다. 선두타자로 나서 우중간을 가르는 시원한 2루타를 때려내며 다시 기회를 만들었다. 롯데는 4회 4점을 뽑으며 사실상 승부를 갈랐다. 지난 20일 키움전에서도 한동희는 4타수 3안타 2타점 1득점으로 맹타를 휘두른 바 있다.

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한동희는 경기 후 "퓨처스에 내려가기 전부터 타이밍, 밸런스는 나쁘지 않았다. 그때 좋았던 감을 생각하면서 유지하려고 노력했던 것이 어제 오늘 경기 결과로 나왔다"고 자평했다.

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 4회초 무사 한동희가 2루타를 친 후 기뻐하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 1회초 1사 3루 한동희가 1타점 적시타를 친 후 기뻐하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

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이어 그는 "오늘 경기 전 전력 분석 파트에서 지난번 배동현 상대 때 타격 타이밍 부분에서 부족했던 부분을 말씀해주셨다"며 "지난 경기에서는 타이밍이 늦어서 밀리는 타구가 많이 나왔고, 오늘은 타이밍을 앞쪽에 두자고 하셨다. 그 결과 좋은 질의 타구가 팀 전체적으로 많이 나온 것 같다"고 설명했다.

한동희

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끝으로 그는 "원정 9연전을 좋은 성적으로 마무리했다. 홈으로 돌아가서도 이 분위기 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 4회초 1사 2루 전민재의 안타 때 득점한 한동희가 김동현의 환영을 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

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고재완 기자 star77@sportschosun.com