두산-LG(홈) 마지막 3연전 끝 → 잠실의 주인은 '우리'다. 감동의 합동 응원전 화려한 피날레 [잠실 현장]

잠실=한동훈 기자

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 오늘만큼은 '한 지붕 한 가족'이었다. 잠실의 주인 두산 베어스와 LG 트윈스의 팬들이 뜨거운 합동 응원전으로 마지막 시리즈를 떠나보냈다.

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LG가 주최한 '클래식 데이' 시리즈가 21일 잠실구장에서 성황리에 막을 내렸다.

LG는 19일부터 21일까지 잠실에서 열린 두산 베어스와 3연전에 큰 의미를 두고 심혈을 기울여 준비했다.

LG 관계자는 "잠실을 함께 사용한 LG와 두산 팬들이 마지막을 함께 나눌 수 있는 자리를 마련하고 싶었다. 많은 분들이 잠실의 마지막을 아쉬워하시는데 많은 추억 쌓고 가시길 바라는 마음으로 이벤트를 기획했다"고 밝혔다.

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한편 LG는 잠실에서 뜻깊은 진기록도 세웠다. 1회말 송찬의 오스틴 박동원 문정빈이 홈런을 쳤다. KBO 최초 1회 4홈런이자 잠실 최초 1이닝 4홈런이었다. 이날 팀 홈런 5개를 추가한 LG는 통산 4000홈런도 완성했다.

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LG와 두산의 홈 잠실구장은 올해까지다. 2032년 잠실돔 입주를 목표로 2027년부터는 올림픽 주경기장을 임시 홈구장으로 쓴다.

21일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 주말 3연전 마지막 경기. 김은희, 장항준 부부가 시구-시타를 했다. 힘차게 시구하는 김은희 작가. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.21/

이로 인해 LG가 홈인 두산과 3연전은 이번이 마지막이었다. LG는 이번 주말을 클래식데이로 꾸몄다. 올드 유니폼을 착용했다. 두산도 적극 협조했다. LG 간판스타였던 이병규(현 퓨처스 감독)와 이대형(현 해설위원)이 시구자로 나섰다. 21일에는 LG 팬 김은희 작가가 시구, 두산 팬 장항준 감독이 시타를 맡아 화합을 강조했다.

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두산이 홈인 3연전은 아직 두 차례(7월 31일~8월 2일, 9월 1일~3일) 남았다. 두산도 대형 이벤트를 계획하는 가운데 LG도 역시 적극적으로 힘을 합치겠다는 입장이다.

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이날 잠실구장은 2만3750석이 꽉 찼다. 경기 후 레이저쇼를 동반한 레트로 DJ파티와 합동 응원전이 약 30분간 이어졌다. 성대한 불꽃놀이로 대미를 장식했다. 3루측 두산 팬들도 거의 떠나지 않고 여운을 만끽했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com