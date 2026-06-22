'기회만 주면 된다니까'…송성문, 동점 적시타 쾅!→47일만에 장타 폭발

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[스포츠조선 고재완 기자] 샌디에이고 파드리스 송성문이 모처럼 선발 출장 기회를 잡아 귀중한 안타와 타점을 신고하며 무력시위를 펼쳤다.

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송성문은 22일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 알링턴 글로브라이프필드에서 열린 텍사스 레인저스와의 원정 경기에 8번 타자 2루수로 선발 출전해 2루타를 기록하며 4타수 1안타 1타점을 기록했다. 이로써 송성문은 메이저리그 진출 이후 개인 통산 두 번째 2루타를 날렸고, 시즌 5번째 타점을 수확하며 시즌 타율을 정확히 2할(50타수 10안타)로 끌어올렸다.

3회초 첫 타석에서 3루수 땅볼로 물러나며 숨을 고른 송성문은 두 번째 타석에서 팀을 위기에서 구해내는 결정적인 장타를 뽑아냈다.

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샌디에이고가 2-3으로 뒤진 4회초 2사 1, 2루의 찬스 상황. 타석에 들어선 송성문은 상대 투수의 공을 힘차게 잡아당겨 우측 펜스를 정면으로 맞고 튀어나오는 장타를 터뜨렸다. 루상의 주자를 홈으로 불러들이는 시원한 2루타였고, 승부를 3-3 원점으로 돌리는 값진 동점 적시타였다.

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송성문이 메이저리그 무대에서 2루타를 기록한 것은 지난 달 6일 샌프란시스코 자이언츠전 이후 무려 47일 만이다. 타점을 올린 것 역시 지난 달 16일 시애틀 매리너스 경기 이후 37일 만에 맛본 짜릿한 손맛이었다.

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지독한 슬럼프와 제한된 출전 기회 속에서 고군분투하던 송성문이 선발 복귀전에서 자신의 존재감을 가감 없이 증명하며 주전 경쟁을 향해 다시 한번 강력한 불씨를 지핀 셈이다.

이후 송성문은 7회초 세 번째 타석에서 우익수 뜬공으로 돌아섰다. 팀이 3-4로 다시 리드를 내준 9회초 1사 1, 2루의 마지막 역전 기회에서 네 번째 타석을 맞이했지만 잘 맞은 타구가 좌익수 정면으로 향하는 직선타로 잡히며 진한 아쉬움을 삼켜야 했다.

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이날 팀은 3대4로 패했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com