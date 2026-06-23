'하얀 류현진 등장?'…피는 못 속여→BK 김병현子 "당장 야구 시작해도 늦지 않았다" 극찬

사진캡처=유튜브채널 '김병현'

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[스포츠조선 고재완 기자] 메이저리그를 호령했던 '핵잠수함' 레전드 김병현(BK)의 우월한 스포츠 DNA가 2세들을 통해 고스란히 증명됐다. 김병현이 자신의 유튜브 채널을 통해 두 아들의 야구 재능을 최초 공개해 야구팬들의 이목을 집중시켰다.

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김병현은 22일 자신의 유튜브 채널에 '야구코치도 놀란 BK 2세 야구실력 최초공개 (feat. BK 타자실력)'라는 제목의 영상을 공개했다. 영상 속 김병현은 큰아들 초등학교 6학년 태윤 군과 둘째 아들 초등학교 3학년 주성 군을 데리고 야구 재능 테스트를 진행했다. 이 자리에는 조원희 KBS 축구 해설위원도 참여했다.

이날 테스트는 러닝, 공 던지기, 캐칭, 배팅 등 야구의 가장 기본적인 4가지 항목으로 진행됐다. 가장 먼저 코치의 입을 떡 벌어지게 만든 주인공은 큰아들 태훈이었다.

태윤 군은 본격적인 야구를 배운 적이 없음에도 불구하고 마운드에서 유연한 투구 폼으로 최고 구속 74㎞를 기록했다. 코치는 "취미반 3~4학년들이 보통 30~40㎞를 던지는데, 처음 하는 것치고는 엄청나게 빠른 것"이라며 감탄을 금치 못했다.

사진캡처=유튜브채널 '김병현'

사진캡처=유튜브채널 '김병현'

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타석에 들어선 태윤 군의 재능은 그야말로 역대급이었다. 배동현의 투구를 연상케 하는 피칭 머신의 공을 거침없이 받아치며 완벽한 정타를 연이어 만들어냈다. 이를 지켜보던 조원희는 "거의 이대호 급이다. 던지는 건 류현진이고 치는 건 이대호"라며 극찬했고, 김병현 역시 은근한 미소를 지으며 "조선의 4번 타자 사이즈"라고 받아쳤다.

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둘째 아들 주성 군에 대해서는 "주성이는 던지는 것보다 발이 빠르기 때문에 야구를 한다면 타자나 수비수 쪽으로 대성할 재능이 있다"는 평가를 받았다.

사진캡처=유튜브채널 '김병현'

조원희의 지도 아래 축구 테스트도 받은 주성 군은 리듬감 넘치는 스텝과 정교한 왼발 패스를 선보였고, 조원희는 "단 한 번도 이런 전문 훈련을 안 받아봤다는 게 놀랍다. 하면 할수록 받아들이는 센스가 있다. 나는 주성이가 무조건 축구를 했으면 좋겠다"며 탐나는 축구 유망주임을 인정했다.

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모든 테스트가 끝난 후 현장의 코치는 "큰아들 태훈이는 지금 당장 야구를 시작해도 절대 늦지 않을 재능이다. 투수와 타자 둘 다 해보고 골라도 될 정도"라며 칭찬을 아끼지 않았다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com