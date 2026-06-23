신들린 대타 카드! 6연승 질주 김태형 롯데 감독 "박세웅 덕분에 후반 도모" [부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 NC 다이노스를 꺾고 파죽의 6연승을 질주했다.

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롯데는 23일 부산 사직구장에서 열린 NC와 경기에서 3대2로 승리했다. 2-2로 맞선 9회말 2사 1, 2루에서 윤동희가 끝내기 안타를 폭발했다. 선발투수 박세웅이 7이닝 1실점 10탈삼진 호투했다. 8회말 선두타자로 대타 등장한 노진혁은 1-2에서 2-2를 만드는 귀중한 동점 홈런을 폭발했다. 노진혁은 데뷔 첫 대타 홈런의 기쁨을 만끽했다.

1-2로 뒤진 8회말, 김태형 롯데 감독은 대타 노진혁 카드를 꺼냈다. 노진혁은 풀카운트 끈질긴 접전 끝에 변화구를 걷어올려 우중간 담장을 넘겼다.

경기 후 김 감독은 "선발 박세웅이 7이닝 1실점으로 좋은 투구를 해줘 후반 승부를 도모할 수 있었다. 8회 1점 뒤진 상황에서 노진혁의 대타 솔로 홈런과 9회 말 윤동희 끝내기 안타로 승리할 수 있었다. 선수단 전체가 승리하고자 하는 마음이 모여 좋은 결과로 연결될 수 있었다. 항상 야구장을 찾아 성원을 보내 주시는 팬분들께 감사드린다"고 경기를 돌아봤다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com