'역대 최고령 700승 감독 임박' LG 염경엽 감독, 단 1승 남았다

인터뷰 도중 미소를 짓고 있는 LG 염경엽 감독.

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[스포츠조선 김민경 기자] 염경엽 LG 트윈스 감독이 통산 700승을 앞두고 있다.

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염 감독은 2013년 넥센 히어로즈(현 키움 히어로즈) 사령탑으로 데뷔한 이후 13년째를 맞은 가운데, 23일까지 699승을 기록하고 있다.

KBO리그 역사에서 700승을 넘어선 감독은 지금까지 8명이다. 현역 감독 중에는 김경문 한화 이글스 감독과 김태형 롯데 자이언츠 감독까지 둘뿐이다.

염 감독의 700승 여정은 히어로즈에서 시작됐다. 2013년 3월 31일 무등 KIA 타이거즈전에서 첫 승을 신고했고, 이듬해인 2014년 6월 6일 목동 두산 베어스전에서 100승을 채웠다. 이후 2015년 7월 29일 목동 KT 위즈전에서 200승, 2016년 9월 15일 고척 KT전에서 300승을 기록하며 히어로즈에서만 300승 고지를 밟았다.

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염 감독은 이후 SK 와이번스(현 SSG 랜더스)로 자리를 옮겼다. 2020년 5월 31일 인천 한화전에서 통산 400승을 달성했다.

LG트윈스와 넥센 히어로즈의 2016 프로야구 준플레이오프 3차전 경기가 16일 오후 서울 잠실야구장에서 열린다. 경기에 앞서 넥센 염경엽 감독이 취재진과 이야기를 나누고 있다.잠실=김경민 기자 kyungmin@sportschosun.com / 2016.10.16.

2020 KBO리그 KT 위즈와 SK 와이번스의 경기가 17일 오후 인천 SK행복드림구장에서 열렸다. SK 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2020.06.17/

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LG 지휘봉을 잡은 뒤로도 꾸준히 승리를 쌓았다. 2024년 4월 7일 잠실 KT전에서 500승, 2025년 5월 23일 인천 SSG전에서 600승을 넘어섰다. 현재까지 팀별 승수는 히어로즈 305승, SK 101승, LG 293승이다.

염 감독이 700승 고지를 밟으면 달성 시점 기준 최고령 타이틀을 갖는다. 종전 최고령 기록은 김인식 감독이 한화 소속으로 2005년 6월 14일 700승을 따냈을 당시의 58세 1개월 13일이다. 1968년 3월 1일생인 염 감독은 24일 기준 58세 3개월 23일로 1승만 추가하면 KBO 통산 최고령 700승 감독으로 새롭게 이름을 올리게 된다.

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KBO는 염경엽 감독이 700승을 달성할 경우 표창 규정에 의거해 기념상을 수여할 예정이다.

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김민경 기자 rina1130@sportschosun.com