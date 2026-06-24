'성매매 벌금형' 지나, 10년만 가수 복귀 심경 고백 "조금 울컥, 꺼져줄게 잘살아"[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 지나가 성매매 혐의로 벌금형을 선고받고 활동을 중단한지 10년 만에 가수로 복귀한다.

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지나는 23일 자신의 계정에 "모든 투표 집계 결과 '꺼져줄게 잘 살아'로 첫 번째 리메이크를 결정했다. 투표하고 댓글을 달아준 모든 분들께 감사하다. 지금 리메이크 버전 작업 중이다. 준비가 되면 여러분과 나눌 생각에 너무 설레고 솔직히 조금 울컥하기도 하다"고 밝혔다.

'꺼져줄게 잘살아'는 2010년 발표한 지나의 데뷔곡이다. 이 곡으로 지나는 데뷔와 동시에 음악방송 1위를 차지하며 뚜렷한 존재감을 각인시켰고, 이후 '블랙 앤 화이트' '톱 걸' 등을 발표하며 섹시 디바로 승승장구 했다.

그러나 지나는 2016년 성매매 혐의로 벌금 200만원의 약식 명령을 받으며 활동을 전면 중단했다. 지나는 "호감을 갖고 만난 재미교포 사업가"라고 관련 혐의를 모두 부인했지만, 재판부의 판단은 달랐다. 이후 지나는 캐나다로 돌아가 오랜 공백기를 가졌다.

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그런 그가 다시 대중 앞에 선 건 지난해였다. "가장 힘들었던 건 일어난 사건이 아니라 침묵이었다. 숨기 위해서가 아니라 살아남기 위해 사라져야 했다. 나는 더이상 두려움에 떨던 소녀가 아니다. 치유했고 성장했으며 내 목소리를 되찾고 있다"고 심경글을 공개, 복귀 신호탄을 쐈다.

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최근에는 음악 작업을 하는 사진과 웨딩드레스를 입은 사진을 공개, 컴백 및 결혼설이 불거지기도 했다. 이에 대해 지나는 진지하게 교제 중인 연인이 있는 건 사실이지만 결혼은 아직이라고 선을 그었다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com