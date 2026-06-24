손흥민 대국민 부탁 쓸모없었다, "십자인대 파열 기원" 충격 악플 테러...설영우가 대역죄인도 아닌데

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 스로인을 시도하는 설영우의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]대한민국을 대표해 월드컵에 나선 선수들을 향한 악플 테러가 상상을 초월하고 있다.

Advertisement

대한민국 월드컵대표팀은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전을 펼친다.

대회를 앞두고 대표팀 주장 손흥민은 국민들에게 변함없는 응원을 부탁했다. 그는 "팬분들이 항상 해주신 것처럼 옆에서, 뒤에서 저희를 응원해주신다면 제가 앞에서 선수들을 잘 끌고 가고, 또 팬분들이 뒤에서 밀어주시다면, 무서울 거 없이 월드컵을 치를 수 있을 것 같다"며 국민들에게 응원을 부탁했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 아쉬워하는 설영우. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

손흥민의 부탁은 누군가에게는 들리지 않는 모양이다. 일부 몰상식한 팬들은 선수들을 비난하기에 급급하다. 지난 멕시코전 0대1로 아쉽게 패배한 후 대표팀 수비수 설영우의 개인 SNS에는 악플이 가득하다. 합당한 비판은 선수 입장에서도 받아들일 수 있겠지만 수위를 넘어도 훨씬 넘은 비난만 가득하다.

"덕분에 졌다. 감사하다"라는 댓글부터 시작해 "정신차려라, 나이 먹을만큼 X먹었으면 눈치 챙기고, 들을 건 귀담아 X들어라", "국대 자진 하차해라"라는 비난만 가득하다. 심지어 어떤 팬은 "십X인대 파X 기도중"이라는 비상식적인 반응까지 보였다. 이런 댓글은 선수들의 경기력에 전혀 도움이 되지 않는다. 흔히 말하는 좌표가 찍힌 것처럼 댓글창에는 악플만 가득하다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 치열한 몸싸움 펼치는 설영우. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

설영우가 지난 경기 다소 아쉬운 모습을 보여줬던 건 사실이지만 경기장에서 최선을 다했다는 사실은 변하지 않는다. 아무리 잘하고 싶은 월드컵이라고 해도, 때로는 경기력이 원하는 만큼 나오지 않을 때가 있는 법이다. 더 답답한 건 설영우일텐데 그저 비난만 하고 있다. 설령 설영우가 월드컵을 망치는 실수를 저질렀다고 해도 차마 입에 담기 힘든 수준의 악플들만 가득하다.

Advertisement

설영우한테만 이런 악플이 계속되고 있는 게 아니라는 점이 더욱 슬플 뿐이다. 멕시코전에서 실수를 저질렀던 김승규에게도 악플 테러가 벌어졌다. 김승규에게만 향하는 게 아니다. 선수의 실수와 아무런 상관이 없는 가족들에게도 이어지고 있다. 김승규의 배우자인 모델 김진경의 SNS까지 찾아가 비난을 퍼붓고 있다. 그러자 김진경은 댓글창을 막는 선택으로 자신을 보호했다.

Advertisement

비판은 대회가 끝나고 이어져도 늦지 않다.