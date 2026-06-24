'한줄' 더해진 염갈량의 오답노트…"쉽게 이길 경기, 나 때문에 어려워졌다" 뜨거운 후회+반성 [잠실포커스]

인터뷰 도중 미소를 짓고 있는 LG 염경엽 감독.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.23/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "주중 첫경기에 이기려고 모든 것을 쏟아부었으니까…지면 안되는 경기였다."

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염경엽 LG 트윈스 감독이 뜨거운 후회를 토해냈다.

24일 잠실구장에서 만난 염경엽 감독은 4대3, 1점차로 진땀승을 거둔 전날 경기를 돌아보며 "쉽게 갈 경기였는데, 내 투수교체 하나가 경기를 어렵게 했다"며 한숨을 쉬었다.

선발 장현식이 5이닝 무실점으로 역투한 경기. 평소의 염경엽 감독이라면 4-0으로 앞선 6회에 약셀 리오스를 올리며 상대의 숨통을 조였을 것이다.

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하지만 전날 선택은 김진성이었다. 그는 안타 하나, 볼넷 2개로 무사 만루 위기를 자초했다. 뒤늦게 리오스가 투입됐지만, 삼성 디아즈에게 주자 일소 3타점 적시타를 허용해 3-4까지 쫓겼다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. LG 리오스가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.23/

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그래도 역시 강팀 LG였다. 후속 불펜들이 1점차의 살얼음판 승부에도 흔들리지 않고 뒷문을 철저하게 걸어잠그며 승리를 따냈다. 4연승 흐름을 이어가자 경기 후 평소보다 한층 더 밝게 웃으며 선수들과 파이팅하는 사령탑의 모습이 눈길을 끌었다.

염경엽 감독은 "내가 가진 제일 센 카드를 다 쓴 경기다. 3~4점차로 이기는 경기에선 선발 다음에 가장 강한 카드(리오스)를 쓰는게 내 매뉴얼인데, 그러지 못한 내 잘못"이라고 돌아봤다.

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6회초 삼성은 1번 김지찬을 시작으로 김성윤 구자욱 디아즈로 이어지는 상위 타순. 자신의 매뉴얼 대신 이들 상대로 강한 베테랑 김진성의 데이터를 믿은게 결과적으로 실수가 됐다.

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"만약에 김진성이 흔들리면 바로 리오스 내서 막는다는 생각도 물론 했다. 그런데 무사 1,2루에서 안 바꾸고 한명 더 갔지 않나. '진성이가 해온게 있는데, 병살 나올 수도 있는데' 하는 마음에 교체 타이밍까지 놓친 거다. 거기서 2점까진 줘도 된다고 봤는데 3점을 줬다."

23일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 승리한 LG 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.23/

염경엽 감독은 "역시 상대 데이터보다는 그냥 최고의 카드(리오스)를 쓰는게 맞다. 알면서도 그렇게 하지 않은게(내 잘못)"라며 "1~6회는 선수가 하는거고, 7~9회는 감독이 개입하게 되는데, 나 때문에 최소 4대0으로 더 쉽게 끝낼 경기를 1점차를 만들고, 뒤로 갈수록 더 힘든 승부를 해야했다. 정말 이겼으니 망정이지…또 한번 후회하고, 또또한번 되새길 수밖에 없다"며 혀를 찼다.

"운영에서 실수가 나오면 그 한경기가 아니라 다음 경기까지 영향을 미친다. 어제 손주영은 30구 넘게 던져서 오늘 못나온다. 오늘은 리오스가 마무리를 맡을 예정이다."

염경엽 감독은 전날 첫 선발승을 올린 장현식에 대해서는 "투구수 7~80개 정도 예상했는데, 5회 들어 구속이 떨어졌다. 지금은 빌드업 과정이기 때문에 좋을 때 끊어주고자 했다"고 돌아봤다.

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com