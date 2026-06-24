장원영, 마스크·모자 다 벗었다...논란 후 첫 출국 '밝은 미소' 정면돌파

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[스포츠조선 김수현기자] 장원영이 공항 출국 과정에서의 보안검색 관련 논란 이후 달라진 모습으로 다시 공항에 모습을 드러냈다.

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장원영은 지난 23일 월드투어 일정을 소화하기 위해 김포국제공항을 통해 일본으로 출국했다.

이날 장원영은 다른 멤버들과 달리 마스크나 모자, 선글라스 등 얼굴을 가리는 액세서리 없이 밝은 미소로 공항에 등장해 눈길을 끌었다.

이는 지난달 30일 중국 상하이로 출국하는 과정에서의 모습과는 대비되는 장면이었다.

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당시 장원영은 출국 직전까지 모자와 마스크를 착용하고 있었고, 직원의 요청에 따라 잠시 마스크를 내리는 모습이 포착됐다.

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해당 영상이 온라인에 퍼지면서 일부 누리꾼들 사이에서는 장원영이 직원의 요청에 충분히 응하지 않았다는 지적이 제기됐고, 동시에 공항 측 안내가 명확하지 않았다는 의견도 함께 나왔다.

이와 관련해 김포공항 운영단 보안관리부에는 신원 확인 기준과 안내를 명확히 해달라는 민원이 접수되기도 했다.

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이후 한국공항공사 측은 지난 16일 "연예인 특혜는 없었다"고 선을 그으면서도, 신분 확인 시 얼굴을 가리는 물품을 제거하도록 구두 안내를 강화하고 있으며 식별이 어려울 경우 추가 요청을 하고 있다고 밝혔다.

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또한 지난 20일 한국공항공사 홈페이지에 따르면 국내선 이용안내 '탑승장 신원확인 및 항공권 검사' 항목에는 기존 절차 설명 외에 "본인 일치 여부 확인을 위해 마스크, 모자, 선글라스는 잠시 벗어주시기 바랍니다"라는 문구가 새롭게 추가된 것으로 확인됐다.

이번 출국 모습은 이전 논란 이후 변화된 장원영의 태도로 해석되며 온라인상에서 다양한 반응을 불러오고 있다.

shyun@sportschosun.com