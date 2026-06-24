'亞겜도 가야하는데'…김건희, 원바운드 공에 왼쪽 손목 맞아 교체→"병원 검진 예정"

박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈의 중심 타자이자 안방마님인 '국대 포수' 김건희가 경기 도중 부상으로 전격 교체됐다.

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김건희는 24일 서울 고척스카이돔에서 열린 KIA 타이거즈와의 경기에 4번 포수로 선발 출전했다.

부상 장면은 키움 마운드가 가장 급박하게 흔들리던 6회초에 발생했다. 선발 안우진이 흔들리며 무사 2, 3루의 절체절명 위기에 몰렸다. KIA 벤치가 대타 김선빈을 타석에 세우자, 안우진은 승부구로 5구째 시속 131㎞짜리 커브를 구사했다.

하지만 이 공이 홈플레이트 앞에서 원바운드가 됐고, 포수 김건희가 이를 받아내려 블로킹을 시도했으나 공이 거칠게 튀어 오르며 그의 왼쪽 손목을 그대로 강타했다.

17일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 키움의 경기. 키움 김건희 포수. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.17/

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타구에 맞은 직후 김건희는 극심한 통증을 호소했고, 결국 더 이상 경기를 소화할 수 없다는 판단하에 더그아웃으로 향했다. 키움은 급하게 김동헌에게 포수 마스크를 씌워 안방을 대체했다.

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키움 측은 "김건희는 6회 원바운드 된 투구에 왼쪽 손목을 맞아 교체됐다"라며 "현재 정확한 부상 상태를 파악하기 위해 구단 지정병원으로 곧바로 이동해 정밀 검진을 받을 예정"이라고 밝혔다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com