'28기 순자 결별' 미스터킴, 고소장 공개하더니 결국 경찰서 출석 "죄 없이 와도 무서움"

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[스포츠조선 김수현기자] 최근 명예훼손 관련 고소장을 공개한 '나솔사계' 미스터킴이 경찰에 출석하며 심경을 드러냈다.

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미스터킴은 지난 23일 서울 성북경찰서에 출석하며 "죄 없이 와도 무언가 무서움"이라며 긴장을 드러냈다.

앞서 미스터킴은 자신의 개인 계정에 본인의 이름이 '고소인'으로 적힌 고소장을 직접 공개한 바 있다.

당시 그는 "상대 입장에서라면 정말 마주하고 싶지 않을 변호사와 함께 할 수 있는 영광"이라며 법적 대응을 시사했다. 또한 "살다 보면 거짓말쟁이, 사기꾼, 정신적으로 문제 있는 사람, 각종 피해를 주는 사람을 만날 수 있고, 그런 상황에서는 법률 사무소"는 취지의 글을 남기며 강한 표현으로 논란을 키웠다.

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최근 미스터킴은 전 연인인 '나는 솔로' 출연자 28기 순자와 결별 과정에서 폭로전으로 화제가 됐다.

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28기 순자로 인해 미스터킴이 원룸에 거주하며 빚이 있다는 주장, 그리고 자녀가 다쳤다는 폭로까지 이어지며 논란이 확산됐다.

이에 대해 미스터킴은 유튜브 채널 '나는술로'를 통해 "헤어지긴 했지만 아이 관련 갈등 때문에 결별한 것은 아니다"라고 선을 그었다. 이어 "자세히 말하기는 어렵지만, 아이를 다치게 했다는 소문은 사실이 아니며 이 부분은 꼭 해명하고 싶다"고 반박했다.

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또한 그는 억대 자산을 공개하며 경제적 논란을 정면 반박했고, 피고소인의 실명은 공개하지 않았지만 명예훼손 고소장을 직접 공개하며 법적 대응을 예고한 상태다.

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shyun@sportschosun.com