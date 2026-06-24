김연아, 화장 고치는 모습도 아름다워..♥고우림 또 반할 청초미

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[스포츠조선 김소희 기자] 피겨 여왕 김연아가 청순한 미모를 뽐냈다.

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24일 김연아는 자신의 계정을 통해 근황을 담은 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 김연아는 긴 웨이브 헤어스타일에 화이트 컬러의 민소매 롱 투피스를 매치해 청순하면서도 우아한 분위기를 자아냈다. 깨끗한 화이트 의상은 김연아 특유의 단아한 매력을 한층 돋보이게 했고, 자연스럽게 흩날리는 머릿결과 은은한 미소는 마치 화보의 한 장면을 연상케 했다.

특히 따스한 햇살 아래 더욱 빛나는 김연아의 맑고 청초한 비주얼이 눈길을 끌었다. 꾸밈을 최소화한 내추럴한 스타일링에도 또렷한 이목구비와 독보적인 아우라가 돋보이며 감탄을 자아냈다. 편안한 일상 속 모습임에도 여전한 여신 미모를 자랑하며 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

한편 김연아는 지난 2022년 10월 22일 포레스텔라 멤버 고우림와 서울 신라호텔에서 비공개로 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2018년 올댓스케이트 아이스쇼 축하무대에서 처음 만나 3년간 교제한 것으로 전해졌다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com