샘 해밍턴, 위고비·마운자로 맞고 '뼈말라' 됐다..서인영 깜짝 "살 많이 빠져"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 샘 해밍턴이 다이어트 근황을 솔직하게 공개했다.

Advertisement

24일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영 때려잡는 역대급 사춘기 벤틀리 윌리엄 형제 (+도플갱어, 오락실)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 서인영은 최근 온라인상에서 벤틀리와 닮았다는 반응이 쏟아진 것을 언급하며 "제 쌍둥이 조카 만나러 왔다"며 샘 해밍턴의 집을 찾았다.

반갑게 서인영을 맞이한 샘 해밍턴은 한층 날렵해진 비주얼로 눈길을 끌었다. 이를 본 서인영은 "살 많이 빠지셨다. 육아 때문에 살 빠지신 거냐"라고 놀라움을 드러냈다.

Advertisement

이에 샘 해밍턴은 "살 빼고 있다. 육아 때문은 아니고, 주사 맞고 있다"고 솔직하게 답해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

실제로 샘 해밍턴은 과거의 통통한 이미지에서 벗어나 한층 슬림해진 모습으로 시선을 사로잡았다. 꾸준한 체중 감량으로 몰라보게 달라진 근황이 감탄을 자아냈다.

또한 샘 해밍턴은 벤틀리와 꼭 닮은 분위기의 서인영을 바라보며 유쾌한 농담도 건넸다. 그는 "둘째 보는 느낌이다. 머리도 그렇고, 볼살도 그렇게 꼬집고 싶다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

이에 서인영 역시 벤틀리와의 '도플갱어'설을 인정하듯 자연스럽게 어울리는 모습을 보였고, 두 사람의 티키타카는 보는 이들에게 훈훈한 웃음을 안겼다.

Advertisement

한편 샘 해밍턴은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 윌리엄, 벤틀리 형제와 함께 큰 사랑을 받았다. 최근에는 방송과 유튜브 활동을 병행하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com