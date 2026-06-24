벤, 출산 6개월만 이혼 결심한 이유 "배신감 감당해 내기엔 너무 컸다"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 벤이 이혼을 결심하기까지의 과정과 싱글맘으로 살아가는 솔직한 심정을 털어놨다.

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24일 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에는 "'내 모습이 너무 웃겨 보일까?' 싱글맘의 현실 육아"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 벤은 "이혼 과정도 힘들었지만 끝낼 때는 당연히 너무 힘들었다. 이 사람과 그냥 헤어지는 게 아니라 아이도 생겼고, 나는 아이를 낳은 지 6개월 만에 선택한 거였다"라고 말했다.

그는 "사실상 5년을 안고 살았다고 이야기한다. 그 사람과 4, 5년을 살면서 연인의 관계가 아니다 보니 신중해야 하지 않나. 그래서 참고도 보고, 화도 내보고, 많은 걸 다양하게 해본 것 같다"라고 회상했다. 그러던 중 아이가 생겼다는 벤은 "'이 아이가 날 살리러 왔구나' 싶었다. 너무 힘들 때 아이가 생겨서 난 어떤 일이 닥쳐도 행복할 것 같다고 생각했다"고 말했다.

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하지만 "그 순간에도 사고가 생기더라. 배신감 같은 감정이 너무 힘들었다"라며 그 순간에도 계속됐던 남편과의 갈등에 대해 이야기 했다.

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벤은 이혼을 결정하는 과정도 쉽지 않았다고 털어놨다. 그는 "'헤어지지 말까' 생각도 했고, 이게 정말 옳은 선택일까 고민했다"면서 "앞을 봤다. '3년 뒤, 딸이 여섯 살이 됐을 때 나는 괜찮아져 있을까' 생각했는데 그때도 똑같은 생각을 할 것 같았다. 그럴 거면 아닌 건 빨리 정리를 하자"라면서 이혼을 결심하게 된 계기를 설명했다.

벤은 "나는 관계를 끊거나 누군가를 보내는 선택을 잘 못한다. 그리고 사랑을 하면 완전 올인을 하는 사람이기 때문에 마지막까지도 이 사람과 나와의 신뢰 문제를 떠나서 연인으로 너무 좋아했던 사람이기에 헤어질 때 너무 힘들었다"라며 털어놓으며 눈시울을 붉혔다.

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다만 그는 "결혼은 절대 마음만으로 살 수 있는 게 아니기 때문에 정말 큰마음을 먹고 결정한 것"이라며 "지금도 그 선택을 잘했다고 생각한다"고 밝혔다. 그러면서 벤은 "내가 온전하고 내가 행복하고 내가 살아야 아이도 산다"고 강조했다.

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벤은 이혼 당시 가족들의 반대도 있었다고 털어놨다. 그는 "아버지는 이혼을 엄청 반대하셨다. '다들 그렇게 산다'는 이야기도 들었다"며 "아직도 죄송하기는 한데 내가 살아가야 할 길이라고 생각을 했다"라고 밝혔다.

대중의 시선에 대한 두려움도 고백했다. 벤은 "아이를 가져서 '순산하고 오겠습니다' 하고 이혼을 한 거다"라면서 "나를 찾기가 너무 힘들었다. 그리고 사람들이 나를 어떻게 볼지 너무 무서웠다. 몸이 떨릴 정도였다"고 털어놨다.

그는 "선택에 대한 후회는 없었지만 사람들이 어떻게 생각할지가 두려웠다. 아이를 낳고 싱글맘으로 돌아오는 모습이 우스워 보일까 걱정도 했다"고 덧붙였다.

벤은 결국 자신의 이야기를 직접 공개하기로 결심했다. 그는 "사실은 달라지지 않으니까 내가 직접 푸는 게 낫겠다고 생각했다"며 "이건 잘못이 아니라 내가 잘 살기 위해 필요한 선택이었다. '나는 지금 잘 살고 있다'는 걸 보여주고 싶었다"고 밝혔다. 그러면서 "남을 너무 생각하면 내가 너무 괴롭다. 아무것도 하고 살 수가 없다"며 "연예인이 아니더라도 이혼한 분들이 죄인의 마음을 품고 살지 않았으면 좋겠다"고 소신을 밝혔다.

또 "방송 이후 혼자 아이를 키우는 어머니들과 동료들에게 많은 연락과 응원을 받았다"며 "솔직하게 이야기함으로써 힘을 얻었다는 분들이 많아 다행이라고 생각했다"고 말했다.

마지막으로 벤은 "사람마다 살아가는 방식은 다 다르다"며 "누군가를 너무 따가운 시선으로 바라보지 않았으면 좋겠다"고 당부했다.

anjee85@sportschosun.com