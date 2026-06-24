[월드컵] 충격반전! "태극전사, 누가 제일 두렵냐고?" 남아공 현지매체의 1순위 픽 "LEE, KIM? 부진한 SON, 여전히 제일 무섭다" 왜?

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 손흥민이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 골키퍼를 앞에 두고 슈팅을 시도하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 류동혁 기자] '손흥민이 남아공의 가장 큰 위협이다!'

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남아공이 가장 두려워하는 선수는 여전히 손흥민이다.

남아공에 본사를 둔 아프리카 최대 스포츠 전문 유로방송 채널 슈퍼스포츠(SuperSport)는 24일(한국시각) 남아공과 한국의 월드컵 조별예선 3차전을 집중 조명했다.

한국과 남아공은 25일 오전 10시 멕시코 몬테레이 스타디움에서 2026년 북중미월드컵 A조 예선 마지막 3차전이 열린다.

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한국은 1승1패를 기록 주이다. 남아공은 1무1패를 기록 중이다. 이 경기에 따라서 양팀의 운명은 갈린다.

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한국은 무승부만 해도 최소 조 2위를 확보하고, 남아공은 꼭 이겨야 하는 경기다.

슈퍼스포츠는 '한국의 베테랑이자 에이스 손흥민은 이번 대회에서 큰 활약을 펼치진 못했다. 하지만, 그의 풍부한 경험과 중요한 골을 넣는 능력은 정말 무시할 수 없다. 손흥민의 축구 지능과 희생정신, 그리고 거기에 바탕이 된 움직임은 남아공 입장에서 가장 큰 위협'이라고 했다.

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한국은 1, 2차전에서 이강인과 황인범 등이 두드러진 활약을 했다. 수비진에서는 김민재가 있었다. 하지만, 손흥민은 1, 2차전 모두 풀 타임을 소화하지 못했다. 2차전에서는 손흥민의 조기 교체에 따른 갑론을박도 있었다.

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단, 손흥민은 여전희 희생적인 '디코이' 역할과 강력한 스프린터로 상대 수비수를 유인하고 있다. 손흥민의 희생으로 넓어진 스페이스를 이강인과 최전방 공격수들이 활용하는 공격 전술을 펼치고 있다.

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 마친 대한민국 월드컵 대표팀이 20일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 손흥민과 이강인이 그라운드를 걸으며 회복훈련을 소화하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.20/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 슈팅 시도 후 오프사이드에 아쉬워하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

슈퍼스포츠는 손흥민의 이 역할을 분석, 가장 위협적 존재로 지목했다. 게다가 남아공과 한국의 1, 2차전 경기력을 보면 수비에 초점을 맞춘다. 저득점 경기이고, 선제골이 곧 결승골이 될 가능성이 높다.

따라서 한국에서 가장 위협적 골 결정력을 지닌 손흥민을 남아공은 경계할 수밖에 없다.

이 매체는 '남아공은 월드컵 조별리그를 통과하기 위해 한국을 꼭 이겨야 한다. 한국은 매우 강력한 상대가 될 것이다. 한국은 개막전에서 체코를 2-1로 강렬한 임팩트를 남기며 꺾었고, 멕시코전에서는 0-1로 아쉽게 패했다. 한국은 무승부만 하면 상위 2위 진입과 월드컵 역사상 네번째 토너먼트 진출을 확정짓는다. 남아프리카공화국은 템바 즈와네와 모코에나 모두 출전 정지로 결장하지만, 야야 시톨레는 1경기 출전 정지 후 복귀한다'고 설명했다.

남아공 휴고 브루스 감독의 인터뷰도 실었다. 브루스 감독은 '한국은 건전지와 같다. 전원을 연결하면 90분 동안 계속 움직인다. 매우 규율이 있는 팀이다. 항상 규율이 철저하다. 체코와의 경기에서 입증했다. 팀에 좋은 선수들도 있다'고 했다.