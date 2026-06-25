韓 야축은 하나다! 이정후 최장 홈런 치고, 월드컵 대표팀 응원…SF 코치까지 관심 가져→'멀티히트' 타격왕 경쟁 계속

더그아웃에서 한국 축구 월드컵 대표팀을 응원하는 이정후. 사진=중계영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 홈런을 쏘아 올린 뒤 월드컵에 출전 중인 대한민국 축구대표팀을 응원했다.

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이정후는 24일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 애슬레틱스와의 2026시즌 메이저리그 홈경기에서 5번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 2안타(1홈런) 1타점 1득점 1도루 1볼넷으로 맹활약했다.

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이정후의 시즌 타율은 0.327에서 0.331(266타수 88안타)로 소폭 올랐다. 그는 메이저리그 전체 타율 2위 자리를 유지했다. 현재 타율 1위인 오토 로페즈(마이애미 말린스)는 같은날 멀티히트를 기록하며 시즌 타율을 0.337(312타수 105안타)까지 끌어올렸다.

이날 이정후는 2회말 1사 상황에서 타석에 들어섰다. 상대 선발 에런 시베일의 2구째인 시속 88.3마일의 커터를 퍼올려 우중간 담장을 넘겼다. 비거리는 126ｍ로 이정후의 커리어 최장 거리 홈런이었다. 홈런을 친 후 이정후의 세리머니가 한국 팬들의 이목을 집중시켰다. 이정후는 더그아웃에 들어온 뒤 카메라를 바라보면서 박수 다섯 번을 쳤고, "대한민국"을 외쳤다. 현재 2026 북중미 월드컵에 참가 중인 한국 축구대표팀을 응원한 것이다. 이후 샌프란시스코 코치까지 이정후의 해당 행동을 궁금해하는 장면이 카메라에 포착되면서 흥미를 끌었다.

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이정후는 멀티 히트에 성공했다. 팀이 2-1로 앞서던 4회 1사 상황에서 시베일의 6구째인 75.9마일의 커브를 타격해 내야 안타에 성공했다.

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이정후는 6회에 선두타자로 나서 볼넷을 골라내 출루했다. 이후 도루에 성공하면서 2루를 밟았다. 7회에는 땅볼로 물러났다. 샌프란시스코는 애슬레틱스에게 최종 스코어 3-1로 승리했다.

타율도 좋은데 홈런까지 때려내는 이정후의 타격감에 현지도 주목하고 있다.

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뉴욕 포스트는 '이정후는 자신의 커리어 최장 홈런을 때려냈다'며 '오라클 파크에서 가장 깊은 곳인 트리플스 앨리(우중간 깊숙한 구역)를 넘어가는 홈런으로 애슬레틱스와의 시리즈 첫 경기에서 자이언츠가 3-1로 승리하는 선취점을 안겼다'고 전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com