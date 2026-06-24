신지 "이지혜가 광고한 브래지어 주문했는데 AI..너무 충격"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코요태 신지가 딥페이크 기술로 만들어진 가짜 광고에 속은 경험을 털어놓으며 충격을 드러냈다.

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24일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 '서울 근교 남한산성 힐링 코스. 백숙 먹고 계곡카페까지!'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 신지는 남편 문원과 함께 남한산성을 찾아 여유로운 시간을 보내며 근황을 전했다.

이날 대화 중 신지는 최근 SNS에서 겪은 황당한 경험을 떠올렸다. 그는 "SNS 보다 너무 충격 먹었다. 내가 SNS에 뭐가 뜨면 잘 산다"며 이야기를 시작했다.

이어 "근데 이틀 전에 샵 이지혜 언니가 브라를 소개하더라. 브라 끈이 되게 얇은 제품이었다. 그래서 너무 좋아 보여서 주문하고 기다리고 있는데 기사가 떴다"고 말해 궁금증을 자아냈다.

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신지는 곧이어 해당 영상이 실제 광고가 아닌 AI로 제작된 가짜 콘텐츠였다고 설명했다. 그는 "AI였던 거다. 중국 제품인데, 언니 얼굴이었다. 근데 언니는 그런 광고를 찍은 적이 없다더라"며 "나 너무 충격적이다"라고 털어놨다.

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갑작스럽게 퍼진 딥페이크 광고에 대해 신지는 "나처럼 이렇게 혹해서 사는 사람들은 앞으로 어떻게 믿냐. AI 속은 거지 않냐"라며 혼란스러운 심정을 전했다.

이를 들은 문원 역시 "나도 끈 그렇게 홍보하는 것 봤다"고 공감했고, 신지는 "너무 충격적이다"라고 거듭 놀라움을 드러냈다.

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앞서 이지혜는 최근 딥페이크로 추정되는 얼굴 무단 도용 피해를 직접 호소한 바 있다.

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이지혜는 지난 18일 자신의 SNS 계정을 통해 자신이 촬영하지 않은 광고 영상이 유포되고 있다며 "제가 찍은 게 아니다"라고 밝혔다. 그는 "요즘 들어 DM(다이렉트 메시지)이 많이 오고 있는데 절대 저 링크로 들어가서 구입하시면 안 된다. 주의하라"고 당부했다.

또 해당 영상과 연결된 사이트에 대해 "중국의 어느 곳 같다. 한국어로 써 있긴 한데 잘 보면 어딘가 이상한 느낌이 든다"고 설명하며 우려를 표했다. 이어 "당최 어디서 만든 건지 정말 별로"라며 불쾌감을 드러냈다.

해당 영상 속에서는 이지혜가 고구마 말랭이를 먹거나 속옷 제품을 홍보하는 모습이 담겨 있었지만, 이는 실제 촬영된 콘텐츠가 아닌 것으로 알려졌다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com