"안우진 답지 않았다"…6실점 부진 이유 분석 "올시즌 첫 경험한 ABS에 당황→컨디션 안좋으니 예민하게 반응"

사진제공=키움 히어로즈

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈의 '광속구 에이스' 안우진이 당한 예상치 못한 대량 실점 부진의 복판에는 생소한 '로봇 심판(ABS)'이 있었다.

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키움 히어로즈 설종진 감독은 25일 취재진과 만난 자리에서 전날(24일) KIA 타이거즈전에 선발 등판해 5⅓이닝 6실점(5자책)으로 무너진 안우진의 투구를 돌아보며 아쉬움과 함께 패인을 짚었다. 설 감독은 안우진이 경기 내내 ABS 판정에 다소 흔들렸음을 시사했다.

안우진은 전날 KIA전에서 최고 158㎞의 위력적인 강속구를 뿌리고도 101개의 공을 던지며 5안타 3볼넷 6실점으로 패전 투수가 됐다. 경기 시작과 동시에 1회에만 3실점을 하며 에이스답지 않게 크게 흔들렸다.

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설 감독은 먼저 안우진의 몸 상태와 경기 초반 흐름에 아쉬움을 표했다. "전체적으로 봤을 때 (안우진의) 컨디션이 조금 안 좋았다"고 총평한 설 감독은 난타를 당한 구체적인 원인으로 "본인이 생각했던 제구가 초반에 좀 잘 안된 것 같다"며 제구 난조가 초반 실점의 빌미가 됐음을 설명했다.

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진짜 결정적인 심리적 흔들림은 KBO리그에 도입된 자동 투구 판정 시스템(ABS)과의 싸움에서 비롯됐다. 안우진은 마운드 위에서 로봇 심판의 보이지 않는 스트라이크존에 좀처럼 갈피를 잡지 못하고 당황하는 기색을 역력히 노출했다. 설 감독은 "어제 표정을 보니까 자꾸 더그아웃을 보더라"며 "ABS에 대해서 (공이 존에) 들어왔냐 안 들어왔냐를 자꾸 물어보더라"고 전했다.

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결국 판정에 신경이 분산되면서 자기 투구를 이어가지 못했다는 진단이다. 설 감독은 "어제 같은 경우는 조금 민감하게 반응하지 않았나 한다"고 분석했다.

올 시즌 안우진은 ABS를 처음 경험하고 있다. ABS가 도입된 2024년부터 안우진은 재활과 사회복무요원 근무로 인해 실제 경험을 해보지 못해 올 시즌 처음 상대하게 됐다. 감각 회복이라는 숙제에 이어 ABS라는 또다른 복병이 안우진을 위협하고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com