허벅지 다친 1달 동안 도대체 뭘 했길래...2G 연속 홈런, 뭔가 심상치 않다 [대전 현장]

사진=김용 기자

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[대전=스포츠조선 김용 기자] "상체 웨이트를 엄청 했어요."

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아픈 동안 도대체 뭘 한 걸까.

두산 베어스 박준순이 물 만난 고기처럼 날뛰고 있다.

박준순은 25일 대전에서 열린 한화 이글스와의 3연전 마지막 경기에서 7회 쐐기 솔로포를 터뜨리며 팀의 5대3 승리를 이끌었다. 전날 경기 투런포에 이은 2경기 연속 홈런.

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박준순은 허벅지를 다쳐 지난달 1군에서 이탈한 후 1달 넘는 시간 공백기를 가졌다. 그리고 23일 한화전을 통해 복귀했는데, 난리다. 복귀전 3루타를 치더니, 2경기 연속 홈런까지 만들어냈다.

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박준순이 돌아와 팀에 활력을 불어넣어주니, 처참했던 두산의 공격력도 살아나고 있다. 24일 19안타, 25일 10안타를 쳤다. 4연패 후 2연승.

박준순은 "복귀를 앞두고 기계를 빠른 스피드로 맞춰 타격 훈련을 한 게 적응에 도움이 된 것 같다"며 "치다 보니 좋은 타구가 나온다. 웨이트 트레이닝을 많이 했다. 그래서인지 힘도 더 생긴 느낌이다. 트레이닝 파트 코치님들께 항상 감사하다"고 말했다.

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허벅지를 다쳐 하체 운동은 힘들어, 상체 위주 운동을 열심히 했다고. 복근 강화를 위해 힘썼는데, 그게 비거리 향상에 도움이 된 것이다. 시즌 중에는 많이 할 수 없는 웨이트 트레이닝인데, 부상으로 힘든 상황에도 운동의 끈을 놓지 않은 효과다.

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박준순은 올스타 베스트12에도 뽑혔다. 이에 대해 "잠실에서 마지막 올스타전이라 의미가 있다. 팬분들께서 많이 투표를 해주셔서 올스타전에 가게 됐다. 감사하고, 잠실 마지막 올스타전에 나가게 돼 영광"이라고 밝혔다.

대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com