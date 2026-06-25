박지성 작심 발언 "이기려고 한 경기 맞는지..." 남아공전 충격패에 쓴소리 "명확한 축구 보이지 않아"

2026 북중미 월드컵 남아공전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 가졌다. 훈련장을 찾은 박지성 해설위원이 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[스포츠조선 김대식 기자]박지성은 대한민국의 답답한 경기 운영에 경기 내내 큰 아쉬움을 호소했다.

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대한민국 월드컵대표팀은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전에서 후반 18분 타펠로 마세코에게 결승골을 헌납하며 0대1로 패했다. 이번 패배로 한국은 조별리그 탈락 위기에 놓였다.

박지성 JTBC 축구 해설위원은 전반 초반부터 "이강인이 잡을 때 주변 동료들이 도와줘야 한다. 너무 구경하는 듯한 플레이가 나온다"고 지적했다. 한국은 이강인에게 경기 내내 너무 의존하는 듯한 경기 운영을 펼쳤다. 이강인에게 많은 걸 의지하다보니 공격이 원할하게 풀리지 않았다. 손흥민 대신 투입된 황희찬과 오현규의 존재감은 부족했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 허탈해하는 손흥민과 김승규, 선수들의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

박지성은 계속해서 똑같은 내용을 지적했다. "어떻게 공간을 만들고, 움직이겠다는 팀적인 움직임이 보이지 않는다. 매끄러운 공격이 되지 않는 가장 큰 요인"이라고 분석했다.

후반전에도 한국의 경기 운영은 크게 달라지지 않았다. 심지어 실점 후에도 그랬다. 그러자 박지성은 0-1로 밀리고 있는 상황에서도 큰 변화가 없자 "뒤에 숫자가 너무 많다. 골을 넣어야 하는데 뒤에 많이 숫자를 둘 필요가 없다. 크로스 올리는데 페널티박스에 조규성 혼자 있다. 공격 성공 가능성이 낮아진다"고 분석했다.

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빌드업 과정에서도 마찬가지로 답답함이 컸다. 박지성은 "4명이 뒤에 있다. 지고 있다. 골이 필요한데 4명이 뒤에 있다. 벤치에서 지시를 해서라도 공격을 가야한다. 0-1 지나 0-2로 지나 순위가 변하지는 않는다"고 했다.

11일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 훈련장을 찾은 박지성 해설위원이 이야기를 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.11/

계속해서 박지성은 똑같은 답답함을 토로했다. "(공격 숫자를 늘려야만) 공격을 주도할 수 있다. 아직까지는 전혀 전술이 변하지 않고 있다"며 "모험을 걸어야 할 시간대다. 아직까지 변화하지 않는 게 안타깝다. 전반전과 같은 모습"이라고 한숨을 쉬었다.

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경기 막판 후방에 계속해서 숫자가 남아있자 이강인도 답답하다는 제스처를 보였다. 결국 한국은 1승 2패로 대회 탈락 위기에 놓였다.

경기 후에 박지성은 쓴소리를 내뱉게 됐다. "1~3차전 동안 거의 똑같았다. 수비에 중심을 두고, 공격하겠다는 것이었다. 그러나 문전 앞에서 어떻게 할 것인지, 어떻게 갈 것인지 보여지지 않았다"고 비판했다.

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마지막으로 박지성은 "이기려고 한 경기가 맞는지 되돌아볼 필요가 있다. 명확한 축구가 보이지 않았다.3경기 내내 다르지 않았다"고 덧붙였다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com