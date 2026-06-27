"이래도 강등 후보야?" 송성문, 만루 찬스 2타점→득점까지…리그 최강 다저스 울렸다

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[스포츠조선 박상경 기자] 송성문(샌디에이고 파드리스)이 오랜만에 시원한 활약을 펼쳤다.

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송성문은 27일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 펫코파크에서 펼쳐진 LA 다저스전에서 6회말 윌 와그너의 대주자로 나섰다. 송성문은 3-1로 앞서던 8회말 1사 만루에서 2타점 적시타를 치면서 샌디에이고의 7대1 승리에 일조했다.

벤치에서 출발한 송성문은 샌디에이고가 3-1로 앞선 6회말 2사후 와그너가 볼넷을 골라 출루하자 크렉 스템맨 감독의 호출을 받고 대주자로 나섰다. 후속 타자 로돌포 듀란이 뜬공으로 물러나면서 진루에 실패한 송성문은 7회초부터 2루수로 경기를 치렀다.

그렇게 다가온 8회말 첫 타석. 샌디에이고는 에드가르도 엔리케스를 대신해 마운드에 오른 조너선 에르난데스를 상대로 1사 후 게빈 시츠의 안타와 젠더 보가츠, 타이 프랑스의 볼넷으로 만루 찬스를 잡았다. 에르난데스가 몸쪽 낮은 코스로 뿌린 97.3마일 직구를 지켜본 송성문은 몸쪽 낮은 코스로 떨어지는 91.5마일 슬라이더를 잘 골라냈다. 이어진 1B1S 승부에서 송성문은 가운데서 떨어지는 89.8마일 슬라이더에 배트를 내밀었다. 배트 끝에 걸린 타구가 투수와 2루수 사이를 절묘하게 빠져 나가는 중전 안타가 됐고, 주자 두 명이 홈을 밟으면서 2타점 적시타가 됐다.

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이게 끝이 아니었다. 프랑스가 3루까지 진루하다 아웃된 사이 2루를 밟은 송성문은 듀란의 2루타 때 홈을 밟으면서 득점까지 신고했다. 샌디에이고는 이어진 페르난도 타티스 주니어의 1타점 적시타로 7-1까지 달아나면서 승기를 잡았다. 이날 안타로 송성문의 시즌 타율은 0.208에서 0.222로 소폭 상승했다.

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송성문에겐 뭔가 보여줘야 했던 승부다. 미국 스포츠일러스트레이티드(SI)는 이날 경기를 앞두고 제이크 크로넨워스의 리햅(재활) 경기 소식을 전하며 송성문의 마이너 강등을 예고했다. 매체는 '송성문과 와그너는 모두 좌타자이면서 지명 타자 역할도 소화할 수 있다'면서도 '와그너는 13경기에서 삼진(7개)보다 볼넷(8개)을 많이 얻어냈고 타율 0.276, 출루율 0.432, 장타율 0.310'이라며 송성문의 마이너행을 좀 더 유력하게 점쳤다. 송성문이나 와그너 모두 100타석에 미치지 못하는 기회에서 얻은 성적이라는 점을 고려하면 현재의 타율이나 출루율, 장타율에 큰 의미를 두긴 어렵다. 2루 뿐만 아니라 유격수, 3루수까지 소화할 수 있는 내야 유틸리티로 준수한 스피드를 가진 송성문의 가치도 평가 절하된 느낌을 지울 수 없었다.

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다저스전에서 와그너는 무안타에 그쳤으나 삼진 없이 볼넷 2개를 골라내며 '눈야구'를 펼쳤다. 스템맨 감독은 8회말 찬스 상황에서 송성문을 그대로 밀고 나갔고, 송성문은 2타점 적시타를 만든 뒤 2루까지 진루해 득점까지 이뤄내는 등 벤치의 기대를 완벽하게 충족시켰다. 서부지구 선두이자 올 시즌 내셔널리그 우승 후보로 꼽히는 다저스를 상대로 보여준 송성문의 활약상은 충분히 의미를 가질 만하다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com