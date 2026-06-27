'쌍동희' 드디어 터졌다. 한동희 투런-윤동희 솔로 '랑데뷰포' 작렬[부산 현장]

28일 부산 사직야구장에서 열린 롯데와 키움의 경기. 타격하는 롯데 한동희. 부산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.28/

21일 부산 사직야구장에서 열린 한화와 롯데의 시범경기. 3회말 무사 1루 롯데 윤동희가 2루타를 치고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.21/

Advertisement

Advertisement

[부산=스포츠조선 권인하 기자]'쌍동희'가 터졌다.

Advertisement

롯데 자이언츠 한동희와 윤동희가 연속타자 홈런을 만들어냈다. 둘이 연달아 홈런을 친 것은 이번이 처음.

롯데 한동희와 윤동희는 27일 부산 사직구장에서 열린 LG 트윈스와의 홈경기에 4번, 5번타자로 나란히 출전했다.

3회말 둘의 홈런포가 연달아 터지며 사직구장을 뜨겁게 만들었다.

Advertisement

LG의 에이스급인 아시아쿼터 라클란 웰스를 상대로 첫 타석에선 둘 다 범타였다. 한동희는 1회말 2사 3루에서 좌익수 플라이, 윤동희는 2회말 선두타자로 나와 2루수 플라이.

Advertisement

1-2로 뒤진 3회말 1사 1루서 한동희가 큼직한 역전 홈런을 날렸다. 2S의 불리한 카운트에서 3구째 134㎞의 바깥쪽으로 벗어난 체인지업을 밀어쳤고 크게 날아간 타구는 우측 파울 폴을 그대로 직격했다. 1루심이 손을 돌리며 홈런 사인을 보냈다.

단숨에 3-2 역전.

Advertisement

한동희의 큰 홈런의 여운이 가시기도 전에 윤동희가 큰 타구 소리를 냈다. 1S에서 2구째 몸쪽 높은 스트라이크존으로 온 143㎞의 직구를 가볍게 때렸다. 이번엔 좌측으로 날아가는 타구. 맞는 순간 홈런임을 직감할 수 있는 타구였고 역시 좌측 펜스를 여유있게 넘어가는 솔로홈런이 됐다. 4-2, 2점차.

Advertisement

곧이어 나승엽이 우중간 안타, 전민재가 중전안타를 때려내 다시 1사 1,2루의 찬스를 만들며 LG 웰스를 위기로 몰아넣었다. 손호영의 유격수앞 땅볼로 2사 1,3루가 됐고, 손성빈 타석 때 롯데가 더블 스틸을 시도했을 때 LG 포수 박동원이 이를 간파해 3루 주자 나승엽이 협살에 걸렸지만 3루수 문정빈의 홈 송구가 높이 뜨는 악송구가 되며 세이프. 1점을 달아나 롯데가 5-2로 앞섰다.

부산=권인하 기자 indyk@sportschosun.com