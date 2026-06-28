1R감 다 털리나! 인창고 윤예성도 해외 스카우트 엄청 붙었다 → 청룡기 9K 역투 쇼케이스 [청룡기 현장]

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 인창고 윤예성이 투구하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 인창고 윤예성이 투구하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

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[신월=스포츠조선 한동훈 기자] 인창고등학교 우완투수 윤예성(17)이 청룡기 첫 등판을 성공적으로 마쳤다. 윤예성은 최근 1라운드 후보로 급부상했는데 해외 스카우트들까지 대거 관심을 나타냈다.

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윤예성은 28일 신월 야구공원에서 열린 제 81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 라온고와 경기에 선발 등판했다.

윤예성은 7⅔이닝 2실점(1자책) 9탈삼진 105구 역투를 펼치며 3대2 승리에 앞장섰다.

KBO리그 구단 한 스카우트는 "2027 신인드래프트에서 1라운드 감으로 눈여겨 보는 선수다. 원래 154㎞까지 던지는데 오늘은 145㎞에서 151㎞까지 나왔다"며 만족감을 나타냈다.

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윤예성은 1회초 1사 1루에서 투수 땅볼을 이끌어내 직접 병살타를 만들어내는 등 내야 수비 능력도 뽐냈다. 8회초 1사 1루에서 탈삼진을 하나 더 추가하고 임무를 마쳤다.

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새로운 유망주가 호투를 펼쳤지만 국내 스카우트들은 마냥 웃지는 못했다. 경쟁자가 늘어났기 때문이다.

한 관계자는 "해외 스카우트들이 오늘 윤예성 영상을 엄청 찍어갔다. 1라운드가 완전 혼전이 될 것 같다. 메이저리그 구단들이 올해 국제 보너스 풀이 많이 남은 것 같더라. 그래서 우리 고교 선수들에 대한 관심이 많아졌다"고 귀띔했다.

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올해 이미 1라운드 유력 후보였던 광주일고 투수 박찬민과 덕수고 야수 엄준상이 메이저리그에 도전하기로 했다. 박찬민은 필라델피아 필리스와 120만5000달러(약 18억원)에 계약했다. 엄준상은 애리조나 다이아몬드백스와 150만달러(약 23억원)에 합의했다.

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부산고 하현승이 해외 제안을 뿌리치고 올해 드래프트에 참가하겠다고 선언했지만 메이저리그에서 여전히 러브콜을 보내고 있다. 서울고 김지우도 빅리그 레이더에 포착이 된 상태. 여기에 윤예성도 유출이 된다면 올해 드래프트는 한치 앞도 예측하기 어려워진다.

윤예성은 키 1m91 몸무게 104㎏로 상당히 우수한 체격조건을 자랑한다. 던지는 체력이 좋고 경기 운영 능력을 제법 갖춘 우투좌타다. 올해 12경기 53⅔이닝 4승 1패 평균자책점 2.33을 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com