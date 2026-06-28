최근 10G 타율 0.319...완벽히 살아난 KIA 히트상품, 왜 9번으로 내려갔나 [잠실 현장]

26일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 주말 3연전 첫 번째 경기. 3회초 1사 1루. 찬스 이어가는 안타 날린 KIA 박재현. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.26/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "박재현이 좌투수에 약해서..."

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KIA 타이거즈는 28일 잠실구장에서 열리는 두산 베어스전, 스윕패 위기 탈출에 도전한다.

주중 키움 히어로즈 3연전을 다 잡고 잠실로 넘어온 KIA는 두산과의 3연전 앞 두 경기를 내리 패하며 스윕패 위기에 처했다.

이범호 감독은 이날 경기를 앞두고 타순에 변화를 줬다. 꾸준하게 1번, 또는 2번 타순에서 활약하던 박재현을 9번으로 내렸다.

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올해 최고의 히트 상품으로 폭풍같은 활약을 하다 6월 들어 극심한 슬럼프를 겪었다. 하지만 최근 10경기 타율 3할1푼9리로 다시 살아나고 있었다.

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전날 4타수 무안타 영향이었을까. 경기 전 만난 이 감독은 "박재현이 왼쪽 투수에 약하다. 상대 선발이 최승용이라 우타자들을 앞에 배치했다. 특히 김선빈이 최승용에게 강했다"고 말했다. 이날 2번은 김선빈이다.

이 감독은 "박재현이 우투수를 상대로는 문제 없이 잘 치는데, 좌투수가 나오면 확실히 변하는 부분들이 있다. 왼손이 나왔을 때 9번으로 한 번씩 빼주고, 변화구를 잘 던지는 좌투수에 강한 김선빈이 있어 김도영, 나성범을 앞에 두고 주자를 깔아가는 게 낫다고 판단했다"고 설명했다.

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박재현은 올시즌 우투수 상대 타율 2할9푼6리지만 좌투수를 만나서는 2할6푼1리에 그치고 있다. 홈런도 우투수 상대 7개, 좌투수 상대로는 1개 뿐이다.

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잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com