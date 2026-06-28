"본인도 마지막 기회라고…" 돌아온 구원왕, '9위' 반전 이끌까? '문단속'이 간절해 [인천포커스]

6일 서울 고척스카이돔에서 열린 SSG 랜더스와 키움 히어로즈 경기. 9회말 2사 1루 대타 이형종이 1루에서 아웃되자 서진용이 환호하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.5.6/

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[인천=스포츠조선 김영록 기자] 2019년 홀드 2위, 2023년 세이브 1위.

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SSG 랜더스 서진용이 오랜 공백을 딛고 1군 마운드에 다시 섰다.

28일 인천 SSG랜더스필드에서 만난 이숭용 SSG 감독은 "서진용 공이 괜찮았다. 특히 스플리터는 예전의 그 날카로움을 어느 정도 찾은 것 같다. 직구 구속만 좀더 올라오면 충분히 경쟁력이 있을 것"이라고 했다.

서진용은 지난 26일 인천 한화전을 통해 모처럼 1군 마운드에 올라 1⅓이닝 1실점을 기록했다. 2-8로 뒤진 8회초 등판, 한화 김태연에게 홈런을 허용했다. 하지만 이후 심우준-유민-페라자-문현빈을 깔끔하게 잡아내며 경기를 잘 마무리해 팬들에게 강한 인상을 남겼다. 특히 9회초 3타자 연속 삼진이었다.

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이날 경기는 서진용에겐 지난해 4월 4일 이후 448일만의 1군 복귀전이었다. 마지막 1군 등판은 지난해 3월 31일 고척 키움 히어로즈전이다.

27일 서울 잠실구장에서 열린 SSG-두산전. 9회말 서진용이 투구하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.8.27/

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서진용은 27일 한화전에도 1-8로 뒤진 9회초 등판했다. 문현빈을 삼진으로 잡았지만 강백호에게 볼넷을 내줬다. 노시환을 직선타로 잡았지만, 허인서에게 안타를 맞았다. 2사 1,2루 위기에서 뜬공으로 위기를 넘겼다. 2경기 연속 무실점.

SSG는 올해 10개 구단 중 최악의 선발진(평균자책점 10위, 6.05)과 차악의 불펜진(평균자책점 9위, 5.51)을 보유한 팀이다. 서진용의 복귀에 사령탑이 반가움을 표한 이유다.

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이숭용 감독은 "2군에서 잘 준비했다고 하더라. 그 전에도 열심히 했는데, 이젠 독한 단계였다"라고 돌아봤다.

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서진용은 2023년 마무리투수로 활약하며 69경기 동안 5승4패 42세이브 평균자책점 2.59, 커리어하이를 찍었다.

27일 웨스틴 조선 서울에서 열린 2023 KBO 시상식, SSG 서진용이 세이브상을 수상하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2023.11.27/

당시 서진용의 투구는 적잖은 센세이션으로 주목받은 바 있다. 불안한듯 하면서도 잘 버텨내는 세이브왕의 존재감을 뽐냈다. 73이닝 5승4패 42세이브로 구원왕을 차지했고, 잔루와 홈런 억제에도 뛰어났다. 믿고 맡기면 좋은 결과로 보답하는 인상적인 마무리투수였다.

하지만 이 시즌이 끝난 후 팔꿈치 뼛조각 제거 수술을 받았고, 이후 좀처럼 회복하지 못했다. 2024년 51경기를 뛰었지만 6홀드 1패 평균자책점 5.55에 그쳤다. 지난해에는 시즌 초반 2경기에 등판한 후 햄스트링 부상과 슬럼프 등으로 1군에 좀처럼 돌아오지 못했다.

8일 잠실야구장에서 열린 SSG와 LG의 경기, SSG 서진용이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.05.08/

서진용의 올해 퓨처스 성적은 23경기 1승2패 평균자책점 4.91, 최근 3경기에서 3⅓이닝 2탈삼진 1실점으로 좋은 평가를 받은 끝에 모처럼 1군 마운드를 밟을 수 있었다.

이숭용 감독은 "서진용이 잘해서 살아남길 바란다. 불펜 경험이 적지 않은 투수고, 정말 많은 노력을 했다. 2년 이상을 2군에서 참고 견디고 버틴 건 인정받아야할 부분"이라며 "이번 기회가 본인도 마지막이라고 생각할 거다. 서진용이라는 선수를 다시 각인시킬 수 있는 기회가 될 것"이라고 강조했다.

인천=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com