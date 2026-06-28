이승엽 4번타자 인연, 요미우리 레전드 명장 하라 감독...잠실구장 깜짝 방문 왜? [잠실 현장]

사진제공=두산 베어스

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] 하라 감독이 잠실구장에?

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일본프로야구 요미우리 자이언츠의 레전드이자, 이승엽 전 두산 베어스 감독의 스승 '명장' 하라 다쓰노리 전 감독이 잠실구장에서 깜짝 방문했다.

하라 감독은 28일 두산과 KIA 타이거즈 경기가 열린 잠실구장에 모습을 드냈다.

하라 전 감독은 요미우리에서 한솥밥을 먹었던 두산 고토 고지 작전 코치와의 각별한 인연으로 잠실구장을 찾게 됐다. 두 사람은 겨기 전 반갑게 재회했다. 하라 감독은 고토 코치의 소개에 김원형 감독과도 인사를 나눴다.

사진제공=두산 베어스

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하라 전 감독은 경기 전부터 그라운드 안팎 선수들의 훈련을 지켜보는 등 KBO리그와 두산에 대한 깊은 관심을 드러냈다.

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하라 전 감독은 요미우리의 레전드이자 감독 출신으로 2009년 월드베이스볼클래식 일본 대표팀 우승을 이끌기도 했다. 하라 전 감독은 이승엽 전 감독이 요미우리에 진출해 4번타자 역할을 할 때 감독이었고, 김기태 전 KIA 감독을 1군 타격코치로 선임하기도 해 한국팬들에게 매우 친숙하다. 이 전 감독은 현재 요미우리 코치로 일하고 있다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com