'최대어급' 이승원의 유신고, 1회전 충격 탈락! → '최소 3R 좌완' 박찬희 5⅓이닝 무실점 빛바랜 호투. 강릉고에 9회 4-6 대역전패

유신고 박찬희. 신월=한동훈 기자

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[신월=스포츠조선 한동훈 기자] 에이스 이승원을 보유한 유신고가 청룡기 1회전에서 충격 탈락했다. 강릉고에 9회 대역전패를 당했다. 이승원이 부재한 가운데 박찬희가 호투했지만 끝내 아쉬움을 삼켰다.

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유신고는 28일 신월 야구공원에서 열린 제 81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전(조선일보·스포츠조선·대한야구소프트볼협회 공동 주최)서 강릉고에 4대6으로 패했다. 4-1로 앞선 9회초 마운드가 무너지며 대거 5실점했다. 선발투수 박찬희가 잘 던졌지만 빛이 바랬다. 박찬희는 5⅓이닝 동안 안타 2개만 허용하며 6탈삼진 무실점을 기록했다. 그러나 팀 패배를 지켜볼 수밖에 없었다.

유신고 1선발은 이승원. 2027 신인드래프트 1라운드 지명이 유력하다. 다만 이승원은 지난해 팔꿈치 수술을 받고 재활을 끝낸지 얼마 되지 않았다. 올해 2경기 2⅔이닝만 투구했다. 이번 청룡기는 던지지 않을 전망이다.

에이스의 빈자리는 크지 않은 것 같았다. 박찬희가 역투를 펼쳤다. 박찬희는 키 1m94 몸무게 95㎏ 훌륭한 신체 조건을 갖춘 좌투수다. 구속은 140㎞ 초반으로 형성되는데 제구력이 수준급이다.

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박찬희는 4회 2사까지 노히트 행진을 이어갔다. 3회초에 연속 수비 실책 탓에 무사 1, 2루 위기에 몰렸는데 내야 뜬공과 더블플레이로 불을 껐다. 5회까지 75구를 던진 박찬희는 6회에도 마운드에 올랐다. 박찬희는 1사 후 볼넷을 허용하고 교체됐다. 문준혁이 구원 등판해 실점을 막았다.

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유신고는 7회초 3-1로 쫓기면서 2사 만루 위기에 처했다. 이준우가 마운드를 이어 받았다. 이준우는 강릉고 3번타자 최윤우에게 삼진을 빼앗아내며 추격을 뿌리쳤다. 유신고는 7회말 곧바로 1점을 추가, 3점 리드를 유지했다.

그러나 마지막에는 강릉고가 웃었다. 강릉고는 9회초 타자 일순하며 대거 5득점을 뽑는 저력을 과시했다.

제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 진영고와 상동고의 경기가 28일 서울 목동야구장 열렸다. 5회초 1사 만루 상동고 이태한 타구를 진영고 유격수 김건이 처리하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.28/

제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 배명고와 광주동성고의 경기가 28일 서울 목동야구장 열렸다. 승리한 배명고 선수들이 기뻐하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.28/

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2027 신인드래프트에서 상위 지명권을 가진 한 구단 스카우트는 박찬희에 대해 "늦어도 3라운드 이전에는 지명될 것"이라고 기대했다.

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앞선 경기에선 인창고가 라온고를 3대2로 꺾었다. 인창고 윤예성이 7⅔이닝 2실점 호투하며 프로 구단에 눈도장을 꾹 찍었다. 메이저리그 스카우트들이 다수 참석해 윤예성 영상을 담아갔다. 이어서 신일고가 서울HG야구단을 5회 31대0 콜드게임으로 제압했다. 신일고는 24안타에 23도루를 기록하며 서울HG야구단을 한 수 지도했다.

목동에서는 배명고가 광주동성고를 7대3으로 물리치고 2라운드에 안착했다. 상동고는 치열한 접전 끝에 진영고를 8대7로 따돌렸다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com