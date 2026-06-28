김태형 인생투, 김호령-김도영 대폭발...KIA, 두산 3연전 스윕패 위기 탈출 [잠실 현장]

28일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 선발 김태형. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.28/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] 벼랑 끝 위기 탈출한 KIA.

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KIA 타이거즈가 두산 베어스와의 3연전 스윕패 위기를 면했다. 선발 김태형의 '인생투'와 김호령, 김도영의 맹타를 앞세워 대승을 거뒀다.

KIA는 28일 잠실구장에서 열린 두산과의 주말 3연전 마지막 경기에서 6회초 7득점 빅이닝에 성공하며 12대1 완승을 거뒀다. 주중 키움 히어로즈 3연전을 모두 쓸어담고, 잠실로 넘어와 두산에 두 경기를 내리 패했던 KIA는 이날 승리로 한 주를 4승2패로 마감했다. 전날 8회 7점을 내주며 무너진 아픔을 앙갚음 했다. 두산은 5연승 도전 실패. 2.5경기까지 좁혀졌던 양팀 승차는 다시 3.5경기로 벌어졌다.

초반은 예상을 깬 팽팽한 투수전이었다. KIA 김태형은 이날 원래 등판 순서였던 올러의 휴식으로 인해 갑작스럽게 선발로 등판했다. 불과 5일 전 불펜 전환 통보를 받았던 김태형이었다.

28일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 최승용. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.28/

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두산 최승용도 부진한 아시아쿼터 타카다를 대신해 지난16일 KT 위즈전 이후 첫 선발 등판이었다.

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두 투수는 4회까지 무실점 피칭을 이어갔다. 김태형은 이날 최고 151km 직구와 스위퍼, 체인지업 등을 앞세워 두산 타선을 압도했다. 최승용도 오래 쉬어 힘이 있는지, KIA 타선이 그의 각도 큰 변화구에 속수무책 당했다.

균형이 깨진 건 5회초. 호투하던 최승용이 선두 윤도현에게 볼넷을 내줬다. 이후 박민과 박재현을 잘 처리했지만 1루 견제 도중 실책이 나오며 2사 2루로 몰렸다. 그리고 이어진 상황 김호령의 타석. 김호령은 풀카운트 상황서 최승용의 몸쪽 낮은 스위퍼를 제대로 걷어올려 좌중간 선제 투런포로 연결시켰다. 시즌 11호.

28일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 5회초 2사 2루 KIA 김호령이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.28/

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이 홈런을 물꼬를 튼 KIA. 6회 시작하자마자 선두 김도영이 달아나는 솔로 홈런을 때려냈다. 최승용의 몸쪽 직구를 제대로 퍼올렸다. 전날 LG 트윈스 오스틴이 결승 만루포를 터뜨려 시즌 홈런수를 23개로 늘렸는데, 김도영이 곧바로 따라잡았다. 홈런 공동 선두.

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그리고 KIA가 6회 경기를 완전히 끝내버렸다. 1사 후 최승용이 힘이 떨어졌는지 카스트로와 한준수에게 연속 안타를 맞았다. 카스트로의 타구는 어렵기는 했지만 2루수 박준순이 처리할 수 있는 방향이었는데, 발과 손이 느렸다. 이 타구가 안타가 되며 최승용이 흔들렸고, 한준수의 빗맞은 타구까지 안타가 되며 결국 강판됐다.

28일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 6회초 1사 KIA 김도영이 2루타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.28/

두산은 강속구 불펜 김동주를 올렸는데 여기서 완전히 경기가 꼬였다. 김동주가 3연속 볼넷, 2연속 밀어내기 실점을 하며 경기 분위기가 완전히 KIA쪽으로 흘렀다. 그리고 이어진 만루 상황서 김호령이 주자 3명을 한 꺼번에 불러들이는 싹쓸이 2루타까지 때려냈다. 그리고 김호령은 상대 수비가 혼란한 틈을 타 3루까지 갔고, 김선빈의 내야 땅볼 때 홈까지 밟았다. 6회에만 KIA가 대거 7점을 냈다.

두산은 7회말 박준순이 호투하던 김태형을 상대로 솔로 홈런을 쳐내 영봉패 굴욕을 면했다. 팀 패배는 아쉬웠지만, 박준순은 허벅지 부상 복귀 이후 맹타를 휘두르고 있다.

28일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 7회말 두산 박준순이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.28/

KIA는 9회초 고삐를 늦주치 않고 바뀐 투수 최지강을 상대로 변우혁의 2타점 적시타와 대타 김민규의 1타점 적시타까지 터지며 대승을 자축했다.

김태형은 7이닝 4안타 3삼진 1실점을 기록, 시즌과 통산 2승째를 따냈다. 무4사구 기록이 값졌다. 또 지난달 26일 키움 히어로즈전 6이닝 무실점으로 첫 승을 따낸 뒤, 이날 최다 이닝과 최다 투구수 기록을 모두 갈아치웠다. 생애 첫 퀄리티스타트 플러스 기록. 종전 최다 투구수는 92개였다. 이날은 94개를 던졌다.

타선에서는 김호령이 혼자 5타점을 기록하며 승리의 일등공신이 됐다. 지난해 8월29일 KT 위즈전 5타점 이후 개인 한 경기 최다 타점 타이 기록.

두산은 점수차가 벌어지자 정수빈, 박찬호, 윤준호 등 주전급 선수들을 일찌감치 빼주며 수건을 던졌다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com