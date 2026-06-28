김도영 따라 붙었더니, 오스틴 또 도망가네 "감 좋다. 두산 2경기 못 친 이유는.." [잠실 현장]

28일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 6회초 1사 KIA 김도영이 2루타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.28/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 김용 기자] "감 좋다."

Advertisement

KIA 타이거즈 김도영이 또 다시 LG 트윈스 오스틴 딘을 따라붙었다.

김도영은 28일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와의 주말 3연전, 수도권 9연전 마지막 경기에서 2-0으로 앞서던 5회 도망가는 솔로포, 6회 2루타까지 추가하는 등 맹활약하며 팀의 12대1 대승을 이끌었다.

특히 홈런이 임팩트가 있었다. 두산 선발 최승용의 몸쪽 직구를 퍼올려 넓은 잠실구장 외야 펜스를 넘기는 홈런으로 연결시켰다.

Advertisement

전날 오스틴이 부산에서 롯데 자이언츠를 상대로 극적 역전 결승 만루포를 때려내며 홈런수를 23개로 늘렸는데, 김도영이 하루 만에 다시 같은 개수로 따라잡았다. 그런데 이날 KIA의 경기가 끝난 후 오스틴이 또 24호포를 기록하면서 여전히 두 사람은 1개 차를 유지했다. 홈런왕 경쟁이 점입가경이다.

28일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 6회초 1사 KIA 김도영이 2루타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.28/

Advertisement

김도영은 경기 후 "한 주의 마지막인 일요일 경기에서 승리할 수 있어 기쁘다. 특히 팀의 2연패를 끊어낼 수 있어 만족스러운 경기였다. 원정 9연전이 전반기 팀에 중요한 일정이었다. 9연전을 좋은 성적으로 마무리 해 만족스럽다"고 했다. KIA는 6승3패를 거뒀다.

김도영은 앞서 패한 두산과의 두 경기를 돌이키며 "개인적으로 감은 나쁘지 않았다. 다만, 결과가 좋지 않았던 건 타석에서 소극적이었기 때문이었다. 오늘은 그래서 더 적극적으로 치려고 노력했다"고 밝혔다. 김도영은 팀이 패한 두산 두 경기에서 8타수 1안타 4삼진으로 부진했다.

Advertisement

김도영은 홈런 장면에 대해 "어제 경기에서 좌투수 타이밍이 맞지 않았다. 그래서 오늘은 공을 앞에서 보려고 노력했다. 1B1S 상황서 기다리는 존에 공이 들어왔고, 과감하게 스윙을 해 홈런을 칠 수 있었다. 전체적으로 감은 좋다. 컨디션도 끌어올려 유지하고 있다. 이 좋은 감을 유지해 전반기를 마무리하는 것이 목표"라고 밝혔다.

Advertisement

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com