성유리, 쌍둥이 딸♥교수 출신 백발 父와 보내는 '행복한 주말' 일상

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 핑클 출신 배우 성유리가 부모님, 쌍둥이 딸과 함께한 평화로운 주말 일상을 공개했다.

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성유리는 28일 자신의 SNS 스토리에 별다른 설명 없이 두 편의 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 쌍둥이 딸이 정원을 가꾸는 외할아버지와 함께 화분에서 자란 채소를 수확하는 모습이 담겼다. 아이들은 작은 손으로 채소를 따고 외할아버지가 건네는 열매를 받아 들며 즐거운 시간을 보냈다.

핑크색과 파란색 옷을 맞춰 입은 쌍둥이 딸은 한층 훌쩍 큰 모습으로 눈길을 끌었다. 자연 속에서 해맑게 뛰노는 아이들과 이를 다정하게 돌보는 외할아버지의 모습이 훈훈한 분위기를 자아냈다.

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특히 백발이 성성한 성유리의 아버지가 손주들과 다정하게 시간을 보내는 모습도 시선을 모았다. 성유리의 아버지는 과거 대학 교수로 재직한 것으로 알려져 있다.

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한편 성유리는 2017년 프로골퍼 출신 안성현과 결혼했으며, 2022년 쌍둥이 딸을 품에 안았다.

성유리의 남편 안성현은 가상자산 거래소 상장 청탁과 관련한 혐의로 재판에 넘겨졌으나 항소심에서 무죄를 선고받았다. 현재 사건은 대법원 판단을 앞두고 있다. 당시 성유리는 SNS를 통해 "억울하고 힘든 일들에 대한 진실이 밝혀지길 기도한다"며 심경을 밝힌 바 있다.

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성유리는 남편 관련 재판 이슈 이후 공개 활동이 뜸해졌으나, 지난해 홈쇼핑 방송을 통해 활동을 재개했다.

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olzllovely@sportschosun.com