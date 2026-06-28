이래서 엘롯라시코!. 고승민 만루포→이이무라 2이닝 홀드→최준용 3연투 세이브. 롯데 투혼의 11-9 승리[부산 리뷰]

롯데 고승민이 그랜드슬램을 터트리고 있다. 사진제공=롯데 자이언츠

롯데 고승민이 만루홈런을 치고 동료들의 축하를 받고 있다. 사진제공=롯데 자이언츠

5회초 LG 3루주자 박해민이 포수 손성빈에게 태그아웃되고 있다. 사진제공=롯데 자이언츠

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[부산=스포츠조선 권인하 기자]롯데 자이언츠가 고승민의 만루포 등 6타점의 맹활약에 이이무라의 2이닝 홀드, 최준용의 3연투 세이브를 앞세워 문정빈의 솔로포, 오스틴의 투런포로 맞선 LG 트윈스를 꺾고 2승1패 위닝시리즈로 주말 3연전을 마쳤다.

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롯데는 28일 부산 사직구장에서 열린 LG와의 홈경기서 선발 비슬리가 5회초 송찬의에게 헤드샷을 던져 퇴장당하는 예기치 못한 사태로 인해 마운드에서 어려움을 겪어 추격을 허용했지만 만루포를 친 고승민 등 타격으로 달아나고 끝까지 막아내 결국 11대9로 승리했다.

전날 데뷔전서 패전투수가 됐던 아시아쿼터 이이무라 쇼타는 11-7로 앞선 7회초 무사 1,2루에서 등판해 무실점으로 막은 뒤 8회초 오스틴 딘에게 투런포를 맞긴 했지만 9회까지 던지며 3이닝을 지켜내 데뷔 첫 세이브를 기록했다.

롯데는 황성빈(중견수)-노진혁(1루수)-레이예스(좌익수)-한동희(지명타자)-윤동희(우익수)-전민재(유격수)-고승민(2루수)-박승욱(3루수)-손성빈(포수)로 선발 라인업을 냈고, LG는 송찬의(좌익수)-박해민(중견수)-오스틴(지명타자)-문보경(3루수)-문정빈(1루수)-오지환(유격수)-홍창기(우익수)-이주헌(포수)-신민재(2루수)로 라인업을 짰다.

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롯데는 전날 7회초 아쉬운 실책을 한 나승엽 대신 노진혁을 1루수로 냈고, LG는 송찬의를 오른손 투수에게도 톱타자를 냈다.

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LG와 롯데 모두 1회 찬스를 놓쳤다.

1회초 송찬의의 2루타와 박해민의 희생번트로 1사 3루에서 오스틴과 좌측 발목이 좋지 않은 문보경 대신 나온 대타 천성호의 범타로 무득점에 그쳤고, 롯데도 2사후 레이예스의 안타와 한동희의 볼넷으로 1,2루를 만들었지만 윤동희가 좌익수 플라이로 물러났다.

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LG가 큰 것 한방으로 선취점을 뽑았다. 2회초 문정빈이 비슬리의 커터를 잡아당겨 좌측 담장을 넘겼다. 이어 3회초엔 박해민의 2루타와 오스틴의 적시타로 2-0.

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전날 역전승을 거둔 LG의 흐름으로 가는가 했지만 롯데 타선이 3회말 대폭발했다.

3회말 선두 손성빈의 좌익선상 2루타와 황성빈의 적시타로 1점을 따라간 롯데는 황성빈의 도루 실패와 노진혁의 중견수 플라이로 3회가 끝나는가 했다.

하지만 이제부터 본격적인 시작이었다. 레이예스와 한동희의 연속 안타와 윤동희의 볼넷으로 만루가 만들어졌다.

롯데 선발 비슬리가 역투하고 있다. 사진제공=롯데 자이언츠

롯데 한동희가 안타를 치고 있다. 사진제공=롯데 자이언츠

LG는 선발 장현식을 내리고 김윤식을 올려 불을 끄려했지만 롯데의 방망이는 오히려 불탔다.

전민재가 풀카운트 승부 끝에 밀어내기 볼넷을 골라내 2-2 동점. 그리고 고승민이 1B2S의 불리한 카운트에서 112㎞의 몸쪽 커브를 걷어올려 우측 담장을 넘어가는 역전 만루포를 작렬시켰다. 단숨에 6-2.

4회말엔 볼넷 2개와 안타 1개로 만든 2사 만루서 고승민이 2타점 우전 적시타를 쳐 2점을 더해 8-2까지 앞서며 사실상 승부를 결정짓는 듯했다.

그런데 5회초 흐름이 바뀌는 사건이 발생했다. 1사 1루서 비슬리의 144㎞의 투심이 LG 톱타자 송찬의의 머리로 향했고 송찬의가 피했지만 헬멧을 맞고 말았다. 한참 동안 충격에 그라운드에 누워있었고 일어나서 곧바로 이영빈으로 교체됐다.투심도 속구의 일종이라 비슬리가 헤드샷 퇴장을 당했다. 비슬리는 투구수가 76개여서 6회까지도 가능해 보였지만 4⅓이닝만에 내려와야 했다.

LG 송찬의가 28일 부산 롯데전서 선발 비슬리의 공에 헤드샷을 당하고 있다. KBSN스포츠 티빙 중계화면 캡쳐

LG 송찬의가 28일 부산 롯데전서 비슬리의 투구에 헤드샷을 당한 뒤 일어나 비슬리의 사과를 받고 있다. KBSN스포츠 티빙 중계화면 캡쳐

롯데는 당장 현도훈을 올렸는데 이때부터 LG 타선이 터지기 시작했다.

박해민의 볼넷으로 1사 만루가 됐고 오스틴의 우전안타로 2점을 얻어 4-8로 쫓아간 LG는 천성호의 3루수앞 땅볼 때 3루주자 박해민이 홈에서 태그아웃되며 흐름이 끊어질 뻔했다. 허나 2사 1,2루서 문정빈의 좌전 적시타로 다시 불씨를 살렸고 오지환이 바뀐 투수 홍민기로부터 볼넷을 얻어 만루를 만든 뒤 홍창기의 1타점 좌전 적시타로 다시 1점, 이어 문성주가 바뀐 김강현에게서 밀어내기 볼넷을 골라 또 1점을 뽑아 7-8, 1점차까지 쫓았다.

그러나 타격이 살아난 롯데는 쉬지 않고 점수를 뽑았다. 5회말 손성빈의 2루타와 김동혁의 희생번트, 노진혁의 적시타로 1점을 뽑았고, 6회말엔 2사후 고승민과 박승욱이 연속 볼넷을 고른 뒤 송성빈의 좌중간 2루타로 2점을 더해 11-7로 달아났다.

LG는 7회초 볼넷 2개로 무사 1,2루의 추격의 기회를 얻었다. 롯데는 이때 전날 데뷔전을 치렀던 이이무라를 다시 올렸다. 이번엔 완벽했다. 이이무라는 문성주를 유격수앞 병살타로 잡아내더니 신민재를 풀카운트 승부끝에 헛스윙 삼진으로 잡아내 무실점으로 위기에서 벗어났다.

김원중과 최준용이 이틀 연투를 한 상황이라 등판이 쉽지 않은 상황. 롯데 불펜엔 이이무라 다음엔 이진하와 김기준 둘밖에 없었다.

이이무라는 8회초에도 등판했다. 1사후 박해민이 내야안타를 친 뒤 오스틴이 좌측 담장을 넘어가는 투런포를 날렸다. 2B1S에서 4구째 바깥쪽 낮은 스트라이크존으로 온 139㎞의 슬라이더를 제대로 받아쳐 시즌 24호 홈런 단독 선두포를 쳤다.

다시 9-11, 2점차. 달아오른 LG는 박동원과 문정빈의 연속안타로 1사 1,2루의 찬스를 이어나갔다. 하지만 이이무라는 오지환을 삼진, 홍창기를 2루수앞 땅볼로 잡고 2점의 리드를 지켰다.

9회초가 되자 마무리 최준용이 등판했다. 시즌 첫 3연투. 금요일에 20개, 전날엔 10개를 던졌던 최준용이다.

당초 이틀 연투라 김태형 감독은 휴식을 준다고 했지만 최준용은 세이브 상황이 되면 던지겠다고 미리 말을 했던 상황. 2점차의 세이브 상황이 되자 최준용은 준비를 했고 팀 승리를 위해 마운드에 섰다.

하지만 LG엔 끝까지 포기란 없었다. 선두 문성주와 신민재의 연속안타로 무사 1,2루의 찬스를 만들었다. 그리고 구본혁이 번트 자세를 취했다가 뺏는데 이때 포수 손성빈이 리드를 길게한 2루로 던졌고 비디오 판독 끝에 문성주가 아웃되며 상황 반전.

1사 1루서 구본혁의 타구가 2루수-유격수-1루수로 이어지는 병살타가 되며 극적으로 경기가 끝났다.

부산=권인하 기자 indyk@sportschosun.com