'낙찰가 39억' 오타니 LAA 루키 카드, 역대급 미친 가격 탄생…대체 왜 이 가격 나왔나

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[스포츠조선 박상경 기자] 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 메이저리그에 데뷔하던 시절을 담은 트레이딩 카드가 역대급 낙찰가를 기록했다.

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MLB닷컴은 30일(한국시각) '10점 만점에 9.5점을 받은 오타니 2018 톱스 크롬 슈퍼프랙터 루키 카드가 공개 경매에서 256만2229달러(약 39억6658만원)에 낙찰됐다'고 전했다. 이 카드는 오타니가 LA 에인절스에서 데뷔하던 시절 투구 모습을 담고 있다.

2018시즌을 앞두고 니혼햄 파이터스를 떠나 에인절스 유니폼을 입은 오타니는 투수로 51⅔이닝 4승2패, 평균자책점 3.31, 타자로 114경기 타율 0.285(326타수 93안타) 22홈런 61타점, OPS(출루율+장타율) 0.925를 기록하면서 아메리칸리그 신인왕을 차지한 바 있다. MLB닷컴은 '이는 메이저리그 역사상 가장 위대한 커리어를 시작하는 계기가 됐으며, 오타니 관련 수집품 시장에서 엄청난 인기를 누리는 데에도 크게 기여했다'고 전했다.

사진출처=골딘 SNS

MLB닷컴은 '이 카드는 단 한 장만 제작된 원 오브 원(1-of-1) 카드'라고 설명했다. 오타니가 빅리그 커리어를 시작한 첫 해의 모습이 담겨 있고, 단 1장이라는 희귀성이 수 십억원을 호가하는 경매가격을 만드는 데 일조한 것으로 풀이된다.

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오타니 트레이딩 카드는 수집품 시장에서 '귀한 몸' 대접을 받기 시작한 지 오래다. 지난해 경매에 나온 2025 톱스 크롬 골드 로고맨 오토그래프 카드는 경매에서 300만달러(약 46억원)의 낙찰가를 기록한 바 있다.

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한편, 스포츠 트레이딩 카드 중 역대 최고가를 기록한 건 농구 황제 마이클 조던과 코비 브라이언트가 나란히 담긴 카드다. 두 선수의 친필 사인과 NBA 로고 유니폼 패치가 담긴 이 카드는 경매에서 1293만2000달러(약 200억원)에 낙찰됐다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com