'일본 거포' 스즈키 폭발! 거대한 9회말 끝내기 한방→한국의 송성문은 결장…SD 2-3 역전패

시카고 컵스의 스즈키 세이야. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌디에이고 파드리스의 송성문이 결장했다. 샌디에이고는 일본 타자 스즈키 세이야에게 끝내기 안타를 허용하며 패배했다.

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샌디에이고는 30일(한국시각) 미국 일라노이주 시카고의 리글리 피들에서 열린 시카고 컵스와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 2-3으로 패배했다.

샌디에이고의 선발 투수로는 그리핀 캐닝이 나왔다. 타선에는 페르난도 타티스 주니어(우익수)-사마드 테일러(좌익수)-매니 마차도(3루수)-미구엘 안두하(지명타자)-타이 프랭스(1루수)-잭슨 메릴(중견수)-잰더 보가츠(유격수)-프레디 페르민(포수)-제이크 크로넨워스(2루수)가 섰다. 송성문은 결장했다.

샌디에이고는 선제 득점하면서 컵스에게 앞서갔다. 3회초 타티스 주니어가 안타에 성공하면서 젠더 보가츠가 홈베이스를 밟았다. 4회에는 보가츠가 2루타를 터뜨리면서 3루주자 미구엘 안두하가 득점에 성공했다. 샌디에이고가 2-0으로 앞섰다.

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컵스의 반격이 시작됐다. 4회말 마이클 콘포토가 우중간을 가르는 안타를 터뜨리며 2루에 있던 스즈키 세이야가 홈으로 들어왔다. 5회에는 스즈키가 3루주자를 불러들이는 중견수 희생플라이로 타점을 올렸다. 승부는 2-2 원점이 됐다. 이후 양팀은 지루한 공방전을 벌였다.

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결국 승리를 가져간 것은 컵스였다.

9회말 마차도의 실수로 컵스의 끝내기 주자가 출루했다. 피트 크로우-암스트롱의 안타까지 터지며 컵스가 주자 1·2루 기회를 맞았다. 이어 알렉스 브레그먼이 안타를 때려내며 만루가 됐다. 이어진 타석에서 마이클 부시가 뜬공으로 물러났다. 3루주자가 홈스틸을 시도했지만 아웃됐다.

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끝내기 승리에서 멀어지는 듯했지만, 컵스에는 스즈키가 있었다. 그의 방망이가 게임을 끝냈다. 스즈키는 2사 주자 2·3루 상황에서 끝내기 안타를 때려내면서 컵스의 3-2로 승리 주역이 됐다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com