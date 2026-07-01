결국 하늘은 KT의 편? '0-7 우천 노게임'이 행운이었다…3연패 탈출 성공 [대전 리뷰]

16일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 주중 3연전 첫 번째 경기. 3회 KT 힐리어드가 두산 최승용을 상대로 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 힐리어드. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 결국 '우천 노게임'은 KT 위즈에게 행운이 됐다.

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KT는 1일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 원정경기에서 7대4로 승리했다.

KT는 3연패에서 탈출하며 시즌 전적 44승(1무32패) 째를 수확했다. 한화는 3연승 행진을 멈추며 시즌 전적 37승2무38패가 됐다.

전날 KT는 안도의 한숨을 내쉬었다. 1회 5실점, 2회 2실점을 하면서 시작부터 무너졌다. 일찌감치 패색이 짙어진 가운데 기적이 발생했다. 4회초 많은 양의 비가 내렸고, 결국 노게임 선언으로 이어졌다.

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KT는 김민혁(좌익수)-김현수(1루수)-안현민(우익수)-샘 힐리어드(중견수)-이정훈(지명타자)-김상수(2루수)-허경민(3루수)-권동진(유격수)-조대현(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 한화는 최인호(좌익수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(중견수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-허인서(포수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수) 순으로 라인업을 구성했다.

6일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KT의 경기. KT 김현수가 타격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.06/

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선취점은 한화에서 나왔다. 2회초 강백호가 소형준의 커터를 받아쳐 우중간 뒤를 넘어가는 홈런을 만들었다. 강백호는 전날 비로 인해 홈런이 무효가 됐지만, 다시 한 번 아치를 그리면서 2년 만에 20홈런 고지를 밟게 됐다.

5회초 KT가 반격에 나섰다. 선두타자 허경민이 볼넷을 골라냈고, 1사 후 조대현이 9구의 승부 끝에 볼넷을 얻어냈다. 김민혁이 뜬공으로 물러났지만, 김현수의 적시타로 1-1 균형을 맞췄다. 이후 안현민의 몸 맞는 공으로 만루를 만든 KT는 힐리어드의 2타점 적시타로 3-1로 달아났다.

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양팀 모두 침묵이 이어졌던 가운데 8회말 한화가 경기를 원점으로 돌렸다. 심우준이 안타를 쳤고, 최인호의 볼넷이 나왔다. 페라자가 삼진으로 돌아섰지만, 문현빈의 적시 2루타에 이어 강백호의 희생플라이로 3-3 균형을 맞췄다.

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9회초 KT가 집중력을 발휘했다. 2사 후 류현진이 2루타를 치고 나갔고, 김민혁이 중전 안타를 쳤다. 문현빈이 달려나오며 공을 잡았지만, 포구에 실패했다.

분위기는 KT로 넘어갔다. 김현수의 안타로 1,3루 찬스를 잡은 KT는 장진혁의 적시타로 5-3을 만들었다. 이후 힐리어드의 2타점 적시타로 점수는 7-3까지 벌어졌다.

한화는 9회말 박정현이 2사에서 동생 박영현을 상대로 솔로 홈런을 날렸지만, 추가점을 내지는 못했다.

KT는 소형준이 6이닝 1실점으로 호투를 한 뒤 스기모토(1이닝 무실점)-우규민(0이닝 1실점)-전용주(⅔이닝 1실점)-박영현(1⅓이닝 1실점)이 차례로 올라와 승리를 지켰다.

한화는 박준영이 4⅔이닝 3실점을 기록한 가운데 조동욱(1⅓이닝 무실점)-박상원(1이닝 무실점)-정우주(1이닝 무실점)-이민우(⅔이닝 4실점)-황준서(⅓이닝 무실점)가 등판했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com