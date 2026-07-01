롯데 아쿼 제대로 데려왔나! 이이무라가 9회 10회를 막았다 → 연장 혈투 끝에 5-2 두산 제압 [잠실 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 연장 혈투 끝에 두산 베어스를 제압했다. 새 아시아쿼터 이이무라 쇼타가 명품 투수전에 마침표를 찍었다.

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롯데는 1일 잠실에서 열린 두산과 경기에서 5대2로 승리, 전날 패배를 설욕했다. 이이무라가 9회말 2사 1, 3루에 구원 등판해 1⅓이닝을 무실점으로 막아냈다. 이이무라는 데뷔 첫 승을 구원승으로 챙겼다. 2-2로 맞선 연장 10회초 2사 1, 2루서 롯데 박재엽의 빗맞은 타구가 좌익수와 유격수 사이에 떨어지는 싹쓸이 적시타로 연결됐다.

롯데 선발 로드리게스가 7이닝 1실점을 기록했다. 로드리게스는 97구를 던지며 최고 156㎞을 찍었다. 산발 6피안타에 삼진 8개를 솎아내는 동안 볼넷은 하나도 없었다.

두산 선발투수 벤자민도 6이닝 10탈삼진 1실점(비자책) 호투했다.

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롯데가 6회초 선취점을 뽑았다. 운이 따랐다. 1사 후 박건우가 유격수 박찬호의 실책 덕분에 살아 나갔다. 황성빈이 삼진으로 물러났다. 고승민이 우전 안타를 쳤다. 2사 1, 3루에서 레이예스의 빗맞은 타구가 1-2루간을 빠져나가며 적시타로 연결됐다.

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두산 박찬호는 7회말 공격 때 자신의 실수를 만회했다. 1사 3루서 직접 우전 적시타를 터뜨렸다.

사진제공=롯데자이언츠

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롯데가 곧바로 리드를 되찾았다. 황성빈이 안타를 친 뒤 도루에 실패해 분위기가 끊기는 듯했다. 고승민이 솔로 홈런을 폭발했다. 고승민은 2스트라이크 불리한 카운트에서 낮은 코스 패스트볼을 걷어 올렸다. 115m를 날아가 우측 담장 밖에 떨어졌다. 시즌 6호.

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롯데는 9회말 절체절명의 위기에 처했다. 마무리 최준용이 흔들렸다. 최준용이 2사 1루서 박찬호 안재석에게 연속 안타를 맞았다. 2-2 동점이 되면서 2사 1, 3루에 몰렸다.

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이이무라가 출격했다. 이이무라는 강승호에게 2루 땅볼을 유도해 불을 껐다.

승리의 여신은 롯데 편이었다. 연장 10회초 2사 1, 2루에서 박재엽이 친 공이 좌중간에 매우 높이 떴다. 그런데 낙구 지점이 절묘했다. 좌익수와 유격수 사이에 떨어졌다. 긴 채공 시간 덕분에 주자 둘이 모두 들어왔다. 계속된 2사 2루에서 한동희가 중견수 키를 넘기는 2루타까지 때려 1점을 추가했다.

9회 위기에 불을 끈 이이무라가 10회말에도 등판했다. 이이무라는 10회를 깔끔하게 막아내며 승리를 지켰다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com