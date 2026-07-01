"주식 그렇게 할거면 하지마" 1억 날린 미자, 주주들 '원망'에 결국 입 열었다

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 미자가 주식 투자로 약 1억 원에 가까운 손실을 본 뒤 쏟아진 투자자들의 반응에 대해 솔직한 심경을 밝혔다.

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1일 미자의 유튜브 채널에는 '며칠전 주식으로 1억 잃은 미자. 야수의 심장으로 다시 몰빵한 종목은? (ft.결과 공개합니다)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 미자는 남편 김태현과 밥을 먹으며 주식에 대해 대화를 나눴다. 미자는 최근 주식 투자 실패가 화제가 된 것에 대해 "기사도 많이 났다"며 입을 열었다.

그는 "지난 영상에서 건설주에 물려 몇천만 원 손해 봤다고 했는데, 영상 나가고 댓글에 '다음 날 많이 올랐던데 축하한다', '원금 복구하셨냐'고 하시더라"며 "그 영상을 찍은 다음 날 손해를 엄청 보고 다 팔았다. 거의 1억 가까이 손해를 봤는데, 다음 날 20% 넘게 오르더라"고 씁쓸해했다.

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이어 "진짜 창피했다. 남편 앞에서 그렇게 운 건 처음인 것 같다. 손실을 보고 방에 있는데 남편이 들어와 '괜찮냐'고 하는 순간 참았던 눈물이 쏟아졌다"고 당시를 떠올렸다.

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큰 손실에도 미자는 다시 주식 투자에 나섰다고 밝혔다. 김태현은 "아내가 다음 날 바로 SK하이닉스에 들어갔다"며 "제가 끝까지 막았어야 했는데 하이닉스 주주 여러분 죄송합니다"라고 너스레를 떨었다. 미자는 "전문 용어로 몰빵이라고 하지 않느냐. 손해본 거를 메우고 나오겠다"고 선언했다.

그런데 미자는 하이닉스 투자 사실을 SNS에 공개한 뒤 예상치 못한 반응이 쏟아졌다고 털어놨다. 그는 "SNS에 올렸더니 기사가 너무 많이 났다. '인간 고점 판독기 미자가 들어왔다', '하이닉스의 질주를 막을 것인가'라는 반응이 나왔다"고 말했다.

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이어 "SNS 쪽지로 '제발 팔아 달라', '들어오지 말고 나가 달라', '진짜 힘들다'는 메시지가 엄청 왔다"며 "제가 들어가지도 않은 종목이 떨어지면 '혹시 여기 들어오셨냐'는 연락도 받았다. 내가 그런 영향력이 있냐"고 웃었다.

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그러면서 "금요일에 하이닉스를 샀는데 월요일 신고가를 찍었다. 이제부터는 제 탓이 아니다. 저를 원망하지 말라"고 강조했다.

또 "홈쇼핑 현장에 가도 관계자들이 '제발 빼 달라'고 하고, 안 친한 분도 와서 '기사 봤는데 종잣돈으로 투자하고 있으니 빼 달라'고 하더라"며 "제일 많이 잃은 건 난데 왜 다른 사람들이 화를 내는지 모르겠다"고 털어놨다.

미자는 "삼성과 하이닉스 중 고민하다가 나 때문에 삼성에 투자했다는 분도 많았다"고 말했고, 이에 김태현은 "주식을 그런 식으로 할 거면 하지 마시라. 저는 그냥 개미 투자자일 뿐"이라고 말했다.

이어 "건설주로 잃은 돈을 만회할 때까지 5년이든 7년이든 버틸 것"이라며 "관심 가는 바이오주도 생겼지만 지금은 안 들어가겠다"고 덧붙였다.

한편 미자는 최근 건설주 투자 실패로 약 1억 원에 가까운 손실을 봤다고 밝혀 화제를 모았다. 이후 SK하이닉스 투자 사실을 공개하면서 온라인 종목토론방과 투자자들 사이에서 '미자가 들어오면 주가가 떨어진다'는 이른바 '인간 고점 판독기' 밈이 퍼지기도 했다.

jyn2011@sportschosun.com