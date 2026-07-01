LG, 후반기 1위 굳히기 마지막 퍼즐 3인방…"이들이 부활해야 공격야구 된다" [SC포커스]

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "우리가 지금까지 해온 야구는 결국 공격 중심 야구, 공격이 살아나야만 우리가 생각하는 야구를 정상적으로 풀 수 있다."

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리그 선두를 달리고 있으면서도 마운드의 과부하와 타선의 침체로 깊은 고심에 빠져 있던 LG 트윈스 염경엽 감독이 후반기 대반격을 위한 명확한 '타격 마스터플랜'을 제시했다. 염 감독은 팀의 정체성인 공격 중심의 야구를 복원하기 위해 기존 타선에서 마지막 퍼즐 '3인방이 반드시 깨어나야 한다'고 말했다. 지키는 야구만으로는 풀 시즌을 버티기 어렵다는 냉정한 확률적 계산 하에, 팀의 집중력을 깨울 파워히터들의 부활은 필수적이다.

송찬의. 스포츠조선DB

문정빈. 스포츠조선DB

염 감독은 전반기 타선이 완벽하지 않은 상태에서도 상위권을 지켜낼 수 있었던 버팀목들을 돌아봤다. 몇몇 선수들의 깜짝 활약과 외인 에이스의 꾸준함이 고비마다 팀을 구했다는 평가다. "전반기에는 송찬의와 문정빈이 고비고비마다 정말 역할을 잘 해줬고, 여기에 오스틴과 박해민이 꾸준하게 자기 역할을 해 주면서 이길 수 있는 경기들을 잡아냈다"라고 진단한 염 감독은 "하지만 송찬의와 문정빈은 후반기 시작 후 계속해서 출장을 이어가게 되면 상대 팀들의 집중 분석 타겟이 되기 때문에 지금 페이스보다는 무조건 떨어질 수밖에 없다. 결국 주전 라인업에서 확실한 반등 카드가 나와야만 한다"고 말했다.

박동원. 스포츠조선DB

문보경. 스포츠조선DB

염 감독이 지목한 후반기 타선 부활의 핵심 퍼즐은 바로 팀의 중심을 잡아줘야 할 '파워히터'들이다. 이들이 확실하게 살아나 줘야만 팀의 집중력과 경기 흐름을 완전히 가져올 수 있다는 진단이다. 바로 문보경, 오지환, 박동원이다.

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염 감독은 "후반기 때는 3명이 살아나지 않을까 싶다"라며 "문보경하고 오지환과 박동원이 살아나야 한다. 일단은 파워히터들이 대부분 살아남아야 팀의 집중력과 이런 것들이 흐름을 잘 가져갈 수 있기 때문"이라고 3인방의 이름을 거론했다.

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이들 3인방이 특유의 장타력과 찬스에서의 해결사 본능을 확실하게 복원해 줘야만, 비로소 상대 투수진을 압박하는 LG 특유의 공격 야구가 정상 궤도에 오를 수 있다는 뜻이다.

가장 긍정적인 신호는 선수들의 체력적 여유다. 염 감독은 "후반기를 준비해서 후반기에 작년처럼 지치지 않았으니까, 살아나기를 기대하면서 저는 기다리고 있다"며 3인방의 부활에 굳건한 신뢰를 보냈다.

오지환. 스포츠조선DB

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고재완 기자 star77@sportschosun.com