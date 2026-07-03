'잠실이 좁았다' 강백호 멀티포+노시환 쐐기포...1위 LG 무너뜨린 한화 다이너마이트 타선

3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 노시환과 강백호가 홈런포를 터뜨린 뒤 세리머니를 펼치고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 잠실구장이 좁게 느껴질 만큼 한화 중심 타선의 장타력이 폭발했다. 4번 타자 강백호가 밀어친 타구로 두 차례 담장을 넘겼고, 5번 타자 노시환도 결정적인 투런포를 보태며 잠실 밤하늘을 수놓았다.

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홈런 세 방으로 1위 LG를 무너뜨린 한화는 막강한 중심 타선의 화력을 앞세워 값진 승리를 챙겼다.

3일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 경기 초반은 팽팽한 투수전이었다. LG 선발 웰스와 한화 선발 화이트가 나란히 상대 타선을 압도하며 5회까지 0의 균형이 이어졌다.

7이닝 동안 111구 무실점 호투를 펼친 한화 선발 화이트.

침묵을 깬 것은 한 방이었다. 6회 1사 강백호는 웰스의 145㎞ 하이패스트볼을 결대로 밀어쳐 좌측 담장을 넘기는 선제 솔로포를 터뜨렸다. 잠실에서도 쉽게 나오기 힘든 밀어친 홈런이었다. 홈런 치고 들어서는 강백호를 가장 먼저 반긴 선수는 노시환이었다. 강백호와 노시환은 환한 미소와 함께 홈런 세리머니를 펼치며 분위기를 끌어올렸다.

팽팽하던 승부에서 가장 짜릿한 건 역시 홈런이었다.

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강백호는 홈런 한 방으로 만족하지 않았다. 8회 1사 1,3루에서는 욕심을 버리고 팀 배팅을 선택했다. 김진성의 직구를 외야 깊숙이 보내 희생플라이를 기록하며 2-0으로 점수 차를 벌렸다. 중심 타자로서 파워뿐 아니라 상황에 맞는 타격이 돋보인 장면이었다.

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이번에는 노시환 차례였다. 앞선 세 타석에서 안타가 없었던 노시환은 8회 2사 1루에서 김진성의 143㎞ 직구를 밀어쳐 우측 담장을 넘기는 투런포를 폭발시켰다. 2-0을 4-0으로 만드는 결정적인 한 방이었다. 홈런이 터지자 이번에는 더그아웃에서 쉬고 있던 강백호가 가장 먼저 달려 나와 노시환를 반겼다. 서로의 홈런을 누구보다 기뻐하는 중심 타선의 모습이었다.

앞선 타석 침묵하던 노시환은 8회 투런포를 날린 뒤 활짝 웃었다.

화이트가 7이닝 111구 무실점으로 마운드를 지배한 가운데 경기 후반 타선까지 폭발했다. 노시환의 투런포에 이어 이도윤의 2타점 적시타까지 터지며 한화는 순식간에 6-0까지 달아났다.

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승부의 쐐기도 결국 강백호의 방망이에서 나왔다. 9회 이상영을 상대로 다시 한번 담장을 넘기는 투런포를 터뜨리며 멀티 홈런 경기를 완성했다. 이날 강백호는 홈런포 두 방과 희생플라이까지 더해 중심 타자의 존재감을 유감없이 보여줬고, 노시환은 달아나야 했던 순간 투런포를 터뜨리며 화답했다.

홈런 치기 힘든 잠실구장에서 밀어쳐 두 번이나 넘긴 4번 타자 강백호.

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잠실에서만 홈런 세 방. 그것도 모두 중심 타선에서 나왔다. 솔로포로 강백호가 공격의 물꼬를 텄고, 곧바로 노시환이 점수 차를 벌리는 투런포를 터뜨렸다. 9회 마지막 타석에서 승부의 쐐기를 박는 투런포를 터뜨린 강백호는 포효했다. 4번과 5번 타자의 다이너마이트 화력은 1위 LG 마운드 무너뜨렸다. 한화는 막강한 중심 타선의 장타력을 앞세워 8대1 완승을 거두며 5위 자리를 탈환했다.

1위 LG 마운드 무너뜨린 한화 4번 타자 강백호.

김경문 감독과 코치진 모두 4번 타자 강백호 홈런포를 반겼다.

노시환 보고 있나?

강백호 홈런포에 곧바로 홈런포로 응답한 노시환.

4번 강백호 5번 노시환을 막을 수 있는 투수는 이날 없었다.