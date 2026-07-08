'다시 트윈스' 인간승리 고우석, 빅리그 첫 엔트리 등록! 클리블랜드 상대 ML 데뷔 도전

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[스포츠조선 박상경 기자] 고우석(미네소타 트윈스)이 미국 진출 3시즌 만에 처음으로 빅리그 로스터에 이름을 올렸다.

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미네소타는 8일(한국시각) 홈구장 타깃필드에서 갖는 클리블랜드 가디언스전을 앞두고 고우석을 26인 로스터에 등록했다. 앞서 미네소타는 우완 코디 로리슨을 트리플A팀인 세인트폴로 이동시킨 바 있다. 미국 현지에선 고우석의 로스터 확보를 위한 조치로 해석했다.

미네소타는 지난 6일 디트로이트 타이거스 산하 트리플A팀인 톨레도 머드핸즈에서 뛰던 고우석을 현금 트레이드로 영입했다. 아메리칸리그 중부지구 3위로 가을야구를 사정권에 두고 있는 미네소타는 팀 타율 아메리칸리그 3위(0.247), 타점 1위(426점), 홈런 4위(117개)로 강력한 타선을 갖추고 있음에도 팀 선발 자책점은 4.43으로 전체 15팀 중 13위, 불펜 평균자책점은 5.28로 꼴찌다. 마이너리그에서 좋은 활약을 보여준 고우석이 빈약한 마운드에 보탬이 될 수 있을 것이란 전망이 트레이드로 연결됐다. 양도 조항에 따라 로스터에 등록돼야 하는 조건도 빅리그 직행에 도움이 됐다.

LG 트윈스에서 뛰던 고우석은 2023시즌을 마친 뒤 포스팅을 신청, 샌디에이고 파드리스와 계약했다. 그러나 시범경기 부진 속에 개막 엔트리 진입에 실패했고, 결국 더블A에서 시즌을 시작한 지 두 달여 만에 마이애미 말린스로 트레이드 됐다. 마이애미 산하 마이너리그에서 기회를 노렸으나, 부상과 부진이 겹쳤고 결국 지난해 방출의 쓴맛을 봤다.

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사진출처=MiLB TV

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디트로이트와 마이너 계약을 한 고우석은 지난 3월 월드베이스볼클래식(WBC)에서 류지현호에 합류해 3경기 3⅔이닝 무안타 무4사구 1삼진 1실점 비자책 호투를 펼쳤다. 톨레도에서 첫 2경기 1⅓이닝 5볼넷 3실점으로 부진했지만, 이후 내려간 더블에서 평균자책점 0.66으로 반등했다. 톨레도에서도 활약을 이어가면서 빅리그 콜업 가능성이 점쳐져 왔다. 디트로이트가 뜸을 들이는 사이, 미네소타가 손을 내밀었다.

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미국 스포츠일러스트레이티드(SI)는 '고우석은 WBC에서 안타와 볼넷을 하나도 내주지 않는 완벽한 투구로 상승세를 선보였다. 그 기세를 이어가 더블A와 트리플A에서 41⅓이닝 평균자책점 1.96, 탈삼진 54개를 기록했고 피홈런은 단 1개만 허용했다'고 설명했다. SI는 '고우석은 90마일 중반대의 강속구와 함께 슬라이더, 커브, 스플리터를 구사한다. 미네소타가 영입할 만한 가치가 있었다'며 '에릭 오지, 트래비스 애덤스 등 기존 불펜보다 더 나은 모습을 보여줄 가능성도 충분하다'고 호평했다.

최근 2연승 중인 미네소타는 이날 우완 타이 브래들리를 선발 예고했다. 미네소타에 3경기차 앞선 2위 클리블랜드는 최근 2연패 중이다. 이 경기에서 고우석이 상황에 따라 메이저리그 데뷔전을 치를 가능성이 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com