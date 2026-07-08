'피안타율 0.199→0.302' 6월이후 1승4패. 톨허스트 믿고 치리노스 보냈는데... LG 우승 시나리오 흔들린다

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. LG 선발 톨허스트, 포수 박동원이 대화를 나누고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. LG 톨허스트가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. LG 톨허스트가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

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[스포츠조선 권인하 기자]톨허스트를 믿고 리오스를 데려왔는데 잘못된 선택이었을까.

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LG 트윈스의 에이스 앤더스 톨허스트가 크게 흔들린다. 불안불안했는데 꼭 잘던져야 했던 경기에서 무너졌다.

톨허스트는 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 원정경기에 선발등판해 5이닝 동안 6안타 3볼넷 1사구 3탈삼진 4실점(3자책)으로 패전투수가 됐다. 시즌 7패째.

4회까지 무실점으로 잘 막아냈지만 5회에 무너졌다. 1사후 안타와 몸에 맞는 볼로 1사 1,2루의 위기에 몰린 톨허스트는 구자욱에게 우전안타를 맞고 첫 실점. 2-1로 쫓긴 상황에서 최형우에게 좌익선상 2루타를 맞고 2-2 동점을 내줬다. 디아즈를 삼진으로 잡아내며 큰 산을 넘겼고 류지혁에게 땅볼을 유도하며 이닝을 끝낼 것 같았다. 1루쪽으로 굴러가는 땅볼을 톨허스트가 쫓아가 글러브를 댔는데 타구가 글러브 밑으로 굴러갔다. 2루수 신민재가 급하게 달려와 글러브로 1루로 토스를 한다는게 너무 높게 뜨고 말았고 그사이 3루주자 구자욱은 물론, 2루주자 최형우까지 홈에 들어와 2-4가 되고 말았다. 톨허스트가 그 타구를 잡았다면 2-2 동점으로 5회를 마치며 접전의 긴장감이 이어졌겠지만 아쉬운 수비로 역전을 허용했고, 이후 LG가 반격에 실패하면서 끝내 2대9로 패했다.

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좋을 때와 안좋을 때의 차이가 큰 편인 톨허스트는 최근엔 좋을 때보다 안좋을 때가 더 많아지면서 고민을 낳고 있다.

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8승으로 9승의 KIA 올러, 두산 최민석에 이어 다승 공동 3위지만 7패는 롯데 나균안, SSG 김건우, 타케다 쇼타, 두산 최승용, 웨스 벤자민과 함께 최다패 공동 1위다.

극과 극을 달린다고 볼 수 있는 성적.

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 톨허스트. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 톨허스트. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. LG 톨허스트가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

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지난해 엘리에이저 에르난데스를 대신해 8월에 왔던 톨허스트는 8경기서 6승2패 평균자책점 2.86의 좋은 성적으로 LG의 정규리그 우승에 큰 역할을 했고, 한국시리즈에서도 1차전(6이닝 2실점)과 5차전(7이닝 1실점)에서 모두 승리투수가 되며 최고의 활약을 펼쳤다.

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당연히 재계약을 했고, 올시즌 에이스의 피칭을 해줄 것으로 믿었다. 초반엔 실제로 에이스의 역할을 했다.

3월 31일 KIA 타이거즈와의 첫 등판에서 3이닝 9안타 7실점의 충격적인 피칭을 했지만 이후 4월 3승 무패 평균자책점 2.35, 5월엔 4승2패 평균자책점 2.23으로 두달 동안 7승을 챙기며 어수선했던 LG의 선발진의 든든한 버팀목이 됐었다.

그러나 6월부터 흔들리고 있다. 7일 삼성전까지 6경기에서 1승4패 평균자책점 5.56에 그친다.

피안타율이 3할2리로 4,5월의 1할9푼9리와는 완전히 달라진 수치를 보여준다. 그만큼 타자들에게 톨허스트의 구종이나 투구패턴이 익숙해졌을 수 있다. 또 풀타임이 처음인 톨허스트의 체력적인 문제도 생각해 볼 수 있다. 체력적으로 떨어지고 있다면 7,8월 무더위를 이겨낼 수 있을지 걱정이 앞설 수밖에 없다.

LG는 요니 치리노스와 결별하면서 불펜 투수인 약셀 리오스를 데려왔다. 현재 LG의 선발진은 톨허스트와 아시아쿼터 라클란 웰스가 원투 펀치를 맡고 임찬규 송승기 장현식으로 국내 선발진을 구성한 상황이다. 임찬규는 자신의 몫을 해주고 있지만 송승기는 지난해보다는 못한 모습이고, 장현식이 의외의 활약을 해주면서 5선발로 안착했지만 여름에도 지금의 안정적인 피칭을 해줄지는 장담할 수 없다. 이런 상황에서 톨허스트가 불안한 것은 우승을 노리는 LG에겐 치명타가 될 수 있다.

염경엽 감독이 당초 구상했던 김윤식이나 이정용 등의 선발 카드가 쉽지 않은 모습이기에 더이상 내보일 대체 카드도 마땅치 않은 상황. 톨허스트의 부진이 후반기에도 이어진다면 우승을 위해 결단을 내려야할 지도 모를 일이다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. LG 톨허스트가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/