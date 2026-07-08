"레벨이 다르네"…이대호도 감탄 '빅3' 덕수고 엄준상→美ARI行 이유 있었다

사진캡처=유튜브채널 '이대호'

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[스포츠조선 고재완 기자] '조선의 4번타자' 이대호가 통산 30번째 전국대회 우승 금자탑을 쌓은 덕수고등학교 야구부를 찾았다.

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이대호는 최근 자신의 유튜브 채널의 '거포를 찾아서' 코너를 통해 덕수고 훈련장을 방문, 미래의 주역들을 직접 만나고 원포인트 레슨을 진행했다. 이날 이대호의 시선을 사로잡은 주인공은 단연 고교 '빅3'로 꼽히는 엄준상(18)이었다. 이대호는 엄준상의 압도적인 피지컬과 천재적인 수비 센스에 감탄했다.

훈련 초반, 이대호는 엄준상의 내야 핸들링 드릴을 유심히 지켜보며 감탄했다. 메이저리그 코치들이 주로 사용하는 최신 내야 수비 드릴을 소화하고 있었기 때문. 엄준상은 "인스타그램을 보고 배워서 연습하고 있다"고 답했다. 이에 이대호는 시대가 바뀐 만큼 스스로 영 상을 찾아보며 훈련 루틴을 정립하는 신세대 선수들의 독한 워크에식과 트렌디함에 칭찬을 보냈다.

이어진 본격적인 펑고 훈련에서 엄준상의 진가가 뿜어져 나왔다. 엄준상은 큰 체구를 가지고 있음에도 불구하고 내야에서 놀라울 정도로 빠르고 가벼운 발놀림을 선보였다.

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이대호는 "확실히 준상이는 레벨이 다르긴 하다. 핸들링이 너무 좋고, 몸이 큰데도 발이 진짜 잘 움직인다"며 엄지를 치켜세웠다.

사진캡처=유튜브채널 '이대호'

사진캡처=유튜브채널 '이대호'

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이날 엄준상은 최근 팔이 다소 무겁고 피로가 쌓인 상태여서 라이브 타격 도장 깨기 대결은 아쉽게 불발됐다. 대신 엄준상의 송구에 대한 조언을 했다.

엄준상은 고교 최고 수준의 강한 어깨를 지니고 있지만, 그 강력한 구력을 믿고 다소 상체 위주의 송구를 하는 버릇이 있었다. 이대호는 엄준상의 송구 동작을 보고 "좋은 어깨 강도를 가지고 있는데, 지금처럼 던지면 나중에 팔이 아프다"라며 "힘이 워낙 좋으니까 대충 툭 던져도 공이 세게 날아가지만, 하체를 죽여놓고 상체로만 낚아채듯 던지면 부상 위험이 크다"고 뼈 있는 조언을 건넸다.

사진캡처=유튜브채널 '이대호'

사진캡처=유튜브채널 '이대호'

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덧붙여 내야진에게 이대호는 "중계 플레이를 할 때 뒤에서 들리는 콜만 믿고 움직여선 안 된다. 공이 외야에서 날아올 때 본인이 직접 공의 회전과 궤적을 눈으로 보면서 커트를 해야 할지, 아니면 페이크 동작을 섞어 그대로 흘려보내야 할지 스스로 가장 먼저 판단해야 한다"라며 "이런 디테일한 판단 능력 하나하나가 프로에서 '진짜 중계 플레이 잘하는 명품 야수'라는 소리를 들을 수 있는 비결"이라며 성장을 독려했다.

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한편 6피트 1인치(약 185cm), 205파운드(약 93kg)의 뛰어난 신체 조건을 갖춘 엄준상은 고교 시절 마운드에서 최고 시속 95마일(약 153km)의 강속구를 뿌리는 동시에 유격수 미트를 끼고 활약한 초고교급 야수다. 올해 KBO 신인 드래프트에서도 상위권 지명이 확실시됐으나, 지난 달 17일(한국시각) 애리조나 다이아몬드백스와 계약하며 메이저리그라는 원대한 도전을 선택했다.

4일 서울 목동구장에서 열린 제80회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 경기고와 덕수고의 경기, 덕수고가 4대3으로 승리하며 16강에 진출했다. 경기를 끝낸 덕수고 엄준상이 환호하고 있다. 목동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.04/

고재완 기자 star77@sportschosun.com