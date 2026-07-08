'2년전 준우승 설움' 마산용마고, 노민혁 결승포 앞세워 청룡기 4강 진출[목동 리뷰]

8일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 8강전 마산용마고-우신고 경기. 7회초 투런홈런을 날린 용마고 노민혁. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.08/

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[목동=스포츠조선 나유리 기자]2024년 준우승의 설움을 푼다. 마산용마고가 우신고를 어렵게 꺾고 4강 진출에 성공했다.

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용마고는 8일 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전(조선일보·스포츠조선·대한야구소프트볼협회 공동 주최) 우신고와의 8강전에서 6대5로 승리했다.

이날 승리로 용마고는 청룡기 4강에 진출했다. 경북고-전주고의 8강전 승자와 9일 결승 진출을 결정하는 4강전 맞대결을 펼친다. 용마고의 청룡기 4강 진출은 2024년 준우승 이후 2년만이다. 당시 용마고는 44년만에 청룡기 결승전에 진출했지만 전주고에 아쉽게 무릎을 꿇으며 준우승을 차지한 바 있다.

용마고가 2회초 선취점을 뽑았다. 선두타자 이승현이 몸에 맞는 볼로 출루했고, 이후 최우영의 병살타가 나왔지만 차은성이 또 몸에 맞는 볼로 걸어나가면서 기회가 이어졌다. 이어 8번타자 박찬영이 우익수 방면 안타를 쳤고, 이후 홈 송구 과정에서 포구 실책이 기록되며 3루에 들어갔던 주자가 홈까지 파고들었다. 용마고의 1-0 선취점이었다.

8일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 8강전 마산용마고-우신고 경기. 8회말 추가 실점을 막아낸 용마고 안현석. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.08/

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하지만 2회말 우신고가 곧바로 동점을 만들었다. 1사 1,2루 찬스에서 폭투와 볼넷으로 주자 만루 찬스가 이어졌다. 황규민이 밀어내기 사구로 2-2 동점을 만드는데 성공했다.

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용마고는 4회초 다시 역전에 성공했다. 1사 2,3루 찬스에서 차은성의 적시타때 우신고 좌익수가 공을 뒤로 완전히 빠트리는 실책을 기록하면서 주자 2명이 득점을 올렸다. 이어 박찬영의 희생플라이까지 포함해 추가점을 올리면서 용마고가 4-1로 달아나는데 성공했다.

하지만 5회말 우신고의 추격이 시작됐다. 선두타자 최석훈의 안타부터 시작해 볼넷으로 1,2루 찬스를 마련했고 신현민이 2타점 적시타를 터뜨렸다. 6회말에도 2사 후 엄태준의 타점으로 4-4 기어이 동점을 만들었다.

8일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 8강전 마산용마고-우신고 경기. 7회초 투런홈런을 날린 용마고 노민혁. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.08/

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용마고는 7회초 노민혁의 홈런으로 다시 앞서기 시작했다. 2사 1루 찬스에서 노민혁이 우중간 담장을 넘기는 펀치력을 과시하며 용마고에 6-4 리드를 안겼다.

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우신고도 8회말 1사 1,3루 찬스에서 3루 주자가 견제에 걸리며 허망하게 태그 아웃되는 상황이 발생했다. 2사 후 상대 폭투로 1점을 만회했지만, 앞선 아웃이 더욱 아쉬웠다.

1점의 리드를 쥔 용마고는 마지막 9회말 안현석이 계속해서 마운드를 지켰다. 안현석은 2사 후 주자 1,3루 위기를 끝내 무실점으로 막아내면서 팀의 4강 진출을 확정했다.

목동=나유리 기자 youll@sportschosun.com