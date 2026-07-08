30대 중반 되는데, 어찌 야구가 점점 더 느냐...6월 11홈런 대폭발, 오스틴 월간 MVP [공식발표]

3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 오스틴이 가족에게 인사를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

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[스포츠조선 김용 기자] 6월 MVP는 오스틴!

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LG 트윈스 오스틴이 KBO리그 6월 월간 MVP에 선정됐다.

KBO는 6월 MVP로 오스틴이 뽑혔다고 8일 알렸다.

오스틴은 기자단 투표 총 35표 중 19표(54.3%), 팬 투표 48만8764표 중 12만5490표(25.7%)로 총점 39.98점을 받았다. 이로써 기자단 투표 1표, 팬 투표 23만 1514표로 총점 25.11점을 기록한 KIA 타이거즈 김도영과 기자단 투표 14표를 받은 두산 베어스 최민석을 제치고 6월 월간 MVP 영예를 안았다.

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오스틴이 월간 MVP에 오른 것은 지난 2024년 8월에 이어 개인 2번째다. 1993년생으로 30대 중반에 접어들고 있는데, 해가 갈수록 야구 실력이 늘고 있다는 평가를 받고 있다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 오스틴이 득점하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.04/

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오스틴의 6월은 뜨거웠다. 25경기에 출전해 타율 3할8푼2리(89타수 34안타) 23득점 34타점 11홈런 등을 남겼다. 화끈한 장타력과 해결사 면모가 돋보였다. 자신의 월간 최다 홈런(9홈런, 2024년 8월)을 경신하는 11홈런으로 김도영과 월간 홈런 공동 1위를 기록했고, 장타율(0.798)과 타점 부문에서 단독 1위에 올랐다.

정교함도 빛났다. 타율 3할8푼2리로 4위와 함께 출루율 또한 0.462로 4위를 기록했고, 무안타 경기가 4경기 밖에 없을 정도로 한 달 내내 꾸준한 타격감을 자랑했다.

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6월 MVP로 선정된 오스틴에게는 상금 300만원과 함께 트로피가 전달될 예정이다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com