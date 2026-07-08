[오피셜]'소문이 사실이었다' 굿바이 베니지아노, 156km 파이어볼러 전격 영입

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]앤서니 베니지아노를 방출한 SSG 랜더스가 새 외국인 투수 영입을 공식 발표했다. 소문이 무성했던 바로 그 투수다.

Advertisement

SSG 랜더스는 8일 외국인 투수 페드로 아빌라(Pedro Avila, 만 29세, 우투우타)를 총액 40만(연봉 38만, 인센티브 2만) 달러에 영입했다고 공식 발표했다.

SSG는 "선발진 보강을 위해 미국 메이저리그(MLB)와 일본 프로야구(NPB) 등 다양한 리그 경험을 갖춘 우완투수 페드로아빌라를 영입했다"면서 "신장 1m80, 체중 95kg의 단단한 신체 조건을 갖춘 아빌라는 평균 150km 이상, 최고 156km에 달하는 위력적인 패스트볼을 보유했다. 이에커터, 체인지업, 커브, 스플리터 등 다양한 변화구를활용해 전략적으로 상대를 압박할 수 있는 유형의 투수"라고 설명했다.

베네수엘라 출신인 아빌라는 2014년 워싱턴 내셔널스에 입단했으며, 2019년 샌디에이고 파드리스에서 메이저리그 데뷔를 했다. 아빌라는 메이저리그 통산 72경기 등판해 146⅓이닝 8승 4패 1홀드 1세이브, 평균자책점 3.51을 기록했다.또한 마이너리그에서는 통산 189경기 중 145경기를 선발로 등판해 742⅔이닝을 소화하는 등 확고한 선발 투수로서 풍부한 경험을 자랑한다.

Advertisement

2025년에는 일본프로야구(NPB) 야쿠르트 스왈로스에서 15경기에 나서 82⅓이닝 7승 8패 평균자책점 4.04를 기록하며 아시아 야구도 경력도 있다. 올 시즌에는 클리블랜드 가디언스 산하 트리플A에서 15경기 중 13경기에 선발 등판해 60이닝을 소화하며 최근까지 꾸준히 실전 등판을 이어왔다.

Advertisement

SSG 구단은 "아빌라를 선발로서의 풍부한 경험과 안정적인 이닝 소화력, 그리고 최근까지 실전 등판을 이어온 점을 종합적으로 검토해 현재 팀 선발진에 힘을 보탤 수 있는 최적의 자원으로 판단했다"고 추가 설명했다.

계약을 마친 페드로 아빌라는 "SSG의 일원이 되어 매우 기쁘다. 새로운 도전을 통해 좋은 퍼포먼스를 보여드리고,팀 승리에 기여할 수 있도록 하겠다"고 소감을 밝혔다.

Advertisement

나유리 기자 youll@sportschosun.com